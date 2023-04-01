Прокурори просять суд заборонити митрополиту УПЦ МП Павлу сидіти в соцмережах
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Під час судового засідання, на якому обирають запобіжний митрополиту УПЦ МП Павлу, прокурори клопочуть про заборону підозрюваному користуватись соцмережами, передає УНН.
Деталі
Митрополит УПЦ МП Павло був доставлений на вечірнє судове засідання, де йому продовжують обирати запобіжний захід.
Під час засідання прокурори звернулись до судді із клопотанням - додати до домашнього арешту ще й заборону підозрюваному користуватись соцмережами.
Доповнення
Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому настоятелю Києво-Печерської Лаври, митрополиту УПЦ МП Павлу, та повідомила про деталі.
Йому інкримінують ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань) та ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
1 квітня Шевченківський районний суд Києва розпочав засідання щодо обрання запобіжного заходу колишньому настоятелю Києво-Печерської Лаври, митрополиту УПЦ МП Павлу.