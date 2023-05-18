СБУ на Харьковщине разоблачила клирика УПЦ МП, который активно служил оккупантам
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Священнослужитель УПЦ МП публично оправдывал вооруженную агрессию рф, военные преступления и агитировал за поддержку вражеской армии во время оккупации Харьковщины. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы, пишет УНН со ссылкой на Telegram СБУ.
Детали
Фигурантом стал священнослужитель одной из религиозных общин УПЦ (МП) на территории Изюмского района. Во время временной оккупации региона клирик добровольно поддержал российских захватчиков и "на собственном примере" призвал сделать это других местных жителей. Он публично заявил, что местная религиозная община подчиняется исключительно российской РПЦ.
Цитата
"В связи с этим клирик по собственной инициативе написал письмо помощнику московского патриарха Кирилла с просьбой направить "гумпомощь" на оккупированную часть региона. В дальнейшем фигурант использовал российские товары для обеспечения "лояльности" местного населения к захватчикам. Кроме того, он неоднократно выступал перед камерами кремлевских пропагандистов, которые приезжали в захваченный в то время Изюм. В своих комментариях злоумышленник дискредитировал украинских защитников, отрицал факты российской агрессии и героизировал уничтоженных рашистов", - сообщила Служба безопасности.
На основании собранных доказательств клирику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины с использованием средств массовой информации).
"Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы", - говорится в сообщение.
Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Харьковской области совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области.
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