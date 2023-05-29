Настоятельницу храма УПЦ МП в Черкасской области уличили в земельных схемах
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Настоятельницу женского монастыря Уманской епархии УПЦ (МП) уличили в земельных схемах. Ее подозревают в незаконной сдаче в аренду более 40 га сельхозугодий, которые государство предоставило послушницам для ведения собственного хозяйства в течение 10 лет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию СБУ.
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«Служба безопасности разоблачила преступную схему использования земель государственного фонда на территории Черкасской области. К организации схемы причастна настоятельница женского монастыря Уманской епархии УПЦ (МП)», - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что "на протяжении 10 лет она незаконно сдавала в аренду более 40 га сельхозугодий, которые государство предоставило послушницам для ведения собственного хозяйства".
«Арендатором» земель монастыря был владелец местного агропредприятия. Ежегодно он платил настоятельнице десятки тысяч грн наличными за нелегальное использование угодий религиозной общины», - информирует СБУ.
По данным следствия, «стороны» не заключали никаких договоров, а все «расчеты» осуществляли исключительно на устных договоренностях.
«Это позволяло аграрию платить за землю суммы, которые значительно ниже рыночных, а также избегать налогообложения», - отмечается в сообщении.
Кроме того, сейчас по материалам СБУ подано исковое заявление в Хозяйственный суд Черкасской области с требованием расторгнуть договор аренды с религиозным учреждением и вернуть земли в государственную собственность.
«В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) продолжаются следственные действия», - информирует СБУ.
Дополнение
Священнослужитель УПЦ МП, по данным СБУ, публично оправдывал вооруженную агрессию рф, военные преступления и агитировал за поддержку вражеской армии во время оккупации Харьковской области.