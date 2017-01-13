НАССР в Україні запрацює тоді, коли на якість і безпеку з'явиться попит споживача – нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. В Україні присутні виробники, котрі зацікавлені і роблять все можливе, аби максимально наблизити свою роботу до вимог НАССР. Проте, на рівні держави такі виробники жодної реальної підтримки не мають. Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова підкомітету ВР з питань державної політики у сфері поводження з небезпечними відходами, народний депутат Сергій Тригубенко, передає УНН.
"Тези про запровадження системи контролю якості та безпечності продуктів харчування на всіх етапах їх виробництва - HACCP, на жаль, та поки що, в наших реаліях, звучать як нездійсненні мрії…хоч особисто я знаю виробників, котрі зацікавлені і роблять все можливе, аби максимально наблизити свою роботу до вимог НАССР… однак, на рівні держави - жодної реальної підтримки вони не мають.
Маємо лише обіцянки і голослівні заяви, у кращому випадку – консультації іноземних колег та купу проектів на стадіях обговорення і дискусій", - написав він.
Також, на думку С.Тригубенка, важлива роль у контексті запровадження НАССР відводиться відповідальності виробника.
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С.Тригубенко зауважив, що відповідальність підприємство-виробник має нести перед споживачем, а не перед контролерами з числа державних органів влади.
"У Румунії, наприклад, для запровадження НАССР знадобилося близько 20 років. І наразі Румунські колеги прогнозують, що Україна може впоратися із цим завданням набагато швидше.
Читаючі думку пані Балан з цього приводу, для себе вкотре підкреслив, що все у нас зможе запрацювати лише тоді, коли на якість і безпеку з’явиться попит споживача", - написав він.
С.Тригубенко також спрогнозував, що покращення економічного рівня забезпеченості населення спровокує революцію якості продуктів харчування в країні.
"Споживач, що вимагатиме від виробника відповідальності і не купуватиме неякісного хоч і більш дешевого товару спровокує революцію якості продуктів харчування в країні. А статися це може лише тоді, коли зросте соціальний та економічний рівень забезпеченості населення", - написав він.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, у поліції заявили про масштабну фальсифікацію продукції в Україні.
За даними “Союзу споживачів України”, український споживчий ринок два роки працює безконтрольно.