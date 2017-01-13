НАССР в Украине заработает тогда, когда на качество и безопасность появится спрос потребителя - нардеп

КИЕВ. 13 января. УНН. В Украине присутствуют производители, которые заинтересованы и делают все возможное, чтобы максимально приблизить свою работу с требованиями НАССР. Однако, на уровне государства такие производители никакой реальной поддержки не имеют. Об этом на своей странице в Facebook написал глава подкомитета ВР по вопросам государственной политики в сфере обращения с опасными отходами, народный депутат Сергей Тригубенко, передает УНН.