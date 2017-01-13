НАССР в Украине заработает тогда, когда на качество и безопасность появится спрос потребителя - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. В Украине присутствуют производители, которые заинтересованы и делают все возможное, чтобы максимально приблизить свою работу с требованиями НАССР. Однако, на уровне государства такие производители никакой реальной поддержки не имеют. Об этом на своей странице в Facebook написал глава подкомитета ВР по вопросам государственной политики в сфере обращения с опасными отходами, народный депутат Сергей Тригубенко, передает УНН.
"Тезисы о введении системы контроля качества и безопасности продуктов питания на всех этапах их производства - HACCP, к сожалению, и пока, в наших реалиях, звучат как несбыточные мечты ... хотя лично я знаю производителей, которые заинтересованы и делают все возможное, чтобы максимально приблизить свою работу к требованиям НАССР ... однако, на уровне государства - никакой реальной поддержки у них нет.
Есть только обещания и голословные заявления, в лучшем случае - консультации иностранных коллег и куча проектов на стадиях обсуждения и дискуссий ", - написал он.
Также, по мнению С.Тригубенко, важная роль в контексте внедрения НАССР отводится ответственности производителя.
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С.Тригубенко отметил, что ответственность предприятие-производитель должно нести перед потребителем, а не перед контролерами из числа государственных органов власти.
"В Румынии, например, для введения НАССР понадобилось около 20 лет. И сейчас Румынские коллеги прогнозируют, что Украина может справиться с этой задачей гораздо быстрее.
Читая мнению госпожи Балан по этому поводу, для себя в очередной раз подчеркнул, что все у нас сможет заработать только тогда, когда на качество и безопасность появится спрос потребителя ", - написал он.
С.Тригубенко также спрогнозировал, что улучшение экономического уровня обеспеченности населения спровоцирует революцию качества продуктов питания в стране.
"Потребитель, что потребует от производителя ответственности и не будет покупать некачественного хотя и более дешевого товара спровоцирует революцию качества продуктов питания в стране. А произойти это может только тогда, когда возрастет социальный и экономический уровень обеспеченности населения", - написал он.
Напомним, как сообщал УНН, в полиции заявили о масштабной фальсификации продукции в Украине .
По данным "Союза потребителей Украины", украинский потребительский рынок два года работает бесконтрольно .