NASA випробує ракету для польоту на Місяць

Цитата

“NASA запланувало запуск місії “Артеміда 1” на наступний тиждень. Це некероване польотне випробування створить підґрунтя для розширення людської присутності на Місяць й далі”, - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що космічний модуль “Оріон” та ракета “SLS” вперше разом здіймуться в небо з космодрому у Флориді наступного понеділка.

“Ракета та космічний модуль прибули на пусковий майданчик минулої середи після майже десятигодинної 4-мильної (близько 6,4 км) подорожі з Корабельної збірної будівлі”, - зазначає видання.

Доповнення

Передпольотну підготовку усіх систем ракети, космічного модуля та наземних систем управління NASA завершило у понеділок.

Нагадаємо

NASA вперше записало звук надмасивної чорної діри.