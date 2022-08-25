NASA випробує ракету для польоту на Місяць
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. NASA наступного тижня проведе тестовий запуск ракети, яка згодом доставить людину на Місяць. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
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“NASA запланувало запуск місії “Артеміда 1” на наступний тиждень. Це некероване польотне випробування створить підґрунтя для розширення людської присутності на Місяць й далі”, - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що космічний модуль “Оріон” та ракета “SLS” вперше разом здіймуться в небо з космодрому у Флориді наступного понеділка.
“Ракета та космічний модуль прибули на пусковий майданчик минулої середи після майже десятигодинної 4-мильної (близько 6,4 км) подорожі з Корабельної збірної будівлі”, - зазначає видання.
Доповнення
Передпольотну підготовку усіх систем ракети, космічного модуля та наземних систем управління NASA завершило у понеділок.
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