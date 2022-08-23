NASA вперше записало звук надмасивної чорної діри
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору США (NASA) поділилося в Twitter аудіокліпом надмасивної чорної діри, розташованої на відстані 250 мільйонів світлових років від Землі, передає УНН.
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Звук, що витягується з чорної діри в центрі галактичного скупчення Персея, дає нове уявлення про дослідження космосу.
Поширена хибна думка, що в космосі немає звуку. Це відбувається через те, що більша частина простору є вакуумом, в якому немає середовища для поширення звукових хвиль.
Проте скупчення галактик має велику кількість газу, який оточує сотні або навіть тисячі галактик усередині нього, забезпечуючи середовище для поширення звукових хвиль, заявили в NASA.
Астрономи NASA виявили, що "хвилі тиску, що випускаються чорною діркою, викликають брижі в гарячому скупченні газу. Цей бриж у гарячому скупченні газу може бути перетворений на ноту".
Нота, однак, не була чутна людському вуху, оскільки вона була приблизно на 57 октав нижче за ноту "До". Астрономи ресинтезували звук і збільшили його приблизно на 58 октав, щоб його було чути людям.
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