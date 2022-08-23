NASA впервые записало звук на массивной черной дыры

Детали

Звук, извлекаемый из черной дыры в центре галактического скопления Персея, дает новое представление об исследовании космоса.

Распространенное заблуждение, что в космосе нет звука. Это происходит потому, что большая часть пространства является вакуумом, в котором нет среды для распространения звуковых волн.

Однако скопление галактик имеет большое количество газа, окружающего сотни или даже тысячи галактик внутри него, обеспечивая среду для распространения звуковых волн, заявили в NASA.

Астрономы NASA обнаружили, что "выпускаемые черной дырой волны давления вызывают рябь в горячем скоплении газа. Эта рябь в горячем скоплении газа может быть превращена в ноту".

Нота, однако, не была слышна человеческому уху, поскольку она была примерно на 57 октав ниже за ноту "До". Астрономы ресинтезировали звук и увеличили его примерно на 58 октав, чтобы его слышали люди.

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