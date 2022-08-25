NASA испытает ракету для полета на Луну

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“NASA запланировало запуск миссии “Артемида 1” на следующую неделю. Это неуправляемое полетное испытание создаст почву для расширения человеческого присутствия на Луну и дальше”, - говорится в сообщении.

Сообщается, что космический модуль “Орион” и ракета “SLS” впервые вместе поднимутся в небо с космодрома во Флориде в следующий понедельник.

“Ракета и космический модуль прибыли на пусковую площадку в прошлую среду после почти десятичасового 4-мильного (около 6,4 км) путешествия из Корабельного сборного здания”, - отмечает издание.

Дополнение

Предполетная подготовка всех систем ракеты, космического модуля и наземных систем управления NASA завершило в понедельник.

Напомним

NASA впервые записало звук сверхмассивной черной дыры.