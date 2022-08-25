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NASA испытает ракету для полета на Луну

Киев • УНН

 • 145371 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. NASA на следующей неделе проведет тестовый запуск ракеты, которая впоследствии доставит человека на Луну. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.

NASA испытает ракету для полета на Луну

Цитата

“NASA запланировало запуск миссии “Артемида 1” на следующую неделю. Это неуправляемое полетное испытание создаст почву для расширения человеческого присутствия на Луну и дальше”, - говорится в сообщении.

Сообщается, что космический модуль “Орион” и ракета “SLS” впервые вместе поднимутся в небо с космодрома во Флориде в следующий понедельник.

“Ракета и космический модуль прибыли на пусковую площадку в прошлую среду после почти десятичасового 4-мильного (около 6,4 км) путешествия из Корабельного сборного здания”, - отмечает издание.

Дополнение

Предполетная подготовка всех систем ракеты, космического модуля и наземных систем управления NASA завершило в понедельник.

Напомним 

NASA впервые записало звук сверхмассивной черной дыры.

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