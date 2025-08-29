Нардепи пропонують карати обмеженням волі цивільних за поширення матеріалів, які ображають честь військового чи його близьких родичів

Група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає встановити для цивільних обмеження волі до 3 років за поширення матеріалів, які ображають честь військовослужбовця чи його родичів, а за погрозу військовослужбовцю чи його близьким родичам насильством або знищенням майна, передбачити відповідальність до 5 років позбавлення волі. Про це пише УНН з посиланням на картки законопроєктів №13384 та №13384-1.

Законопроєкт 13384

У червні народний депутат Антон Яценко вніс до Верховної Ради законопроєкт №13384, який передбачає виключити статтю Кримінального кодексу 435-1 "Образа честі і гідності військовослужбовця, погроза військовослужбовцю", натомість аналогічну статтю з таким же покаранням зробити статтею №350-1.

Нині образа честі і гідності, погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна військовослужбовцю, який здійснює заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії рф, його близьким родичам чи членам сім’ї - карається обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Також передбачається покарання у вигляді обмеження волі від строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк за виготовлення та поширення матеріалів, які містять образу честі і гідності, погрозу вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна військовослужбовцю, який здійснює заходи із забезпечення національної безпеки і оборони.

Законопроєкт пропонує назву розділу XV "Особливої частини" ККУ викласти у такій редакції: "Кримінальні правопорушення проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, кримінальні правопорушення проти журналістів та військовослужбовців".

В пояснювальній записці вказується, що, згідно змісту положень диспозиції вказаної статті та її розміщення у розділі XIX "Особливої частини" Кримінального кодексу України "Військові кримінальні правопорушення", суб’єктами вчинення вказаного злочину не можуть бути цивільні особи.

Отже, суспільна небезпечність кримінально протиправної образи полягає в тому, що це діяння посягає як на суспільні відносини, які забезпечують особисту честь і гідність потерпілого (військовослужбовця), так і на інші групи суспільних відносин, причому саме останні виступають основним безпосереднім об’єктом кримінального правопорушення. У злочині, передбаченому ст. 435-1 ККУ, ними можуть визнаватися відносини, що забезпечують авторитет військової служби або навіть основи національної безпеки держави. Натомість, установлений порядок несення військової служби таким об’єктом не є, крім того, суб’єктами, які вчиняють образу військовослужбовців, на практиці визнаються будь-які особи, які мають загальні ознаки, визначені ч. 1 ст. 18 ККУ, що суперечить ч. 2 ст. 401 КК. У зв’язку з викладеним, доцільним вбачається виключити ст. 435-1 ККУ з розділу ХІХ Особливої частини КК і перенести це законодавче положення до розділу XV "Кримінальні правопорушення проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та кримінальні правопорушення проти журналістів" з розширенням його назви - йдеться в пояснювальній записці.

Законопроєкт 13384-1

У липні до Верховної Ради було подано альтернативний законопроєкт до основного, який пропонує доповнити Кримінальний кодекс статтею 345-2 "Погроза або насильство щодо військовослужбовця та образа його честі і гідності".

Відповідно до статті, образа честі і гідності військовослужбовця чи його близьких родичів, у зв’язку із здійсненням ним заходів із забезпечення національної безпеки і оборони України, відсічі і стримування збройної агресії, а також виготовлення з метою поширення та/або поширення матеріалів, які містять таку образу - карається штрафом від 17 тисяч гривень до 68 тисяч гривень або громадськими роботами на строк від 120 до 240 годин або пробаційним наглядом на строк до 3-х років, або обмеженням волі на строк від 1 до 3 років.

Погроза військовослужбовцю чи його близьким родичам вбивством, насильством або знищенням майна, у зв’язку із здійсненням ним заходів із забезпечення національної безпеки і оборони України, відсічі і стримування збройної агресії - карається обмеженням волі на строк від 3 до 5 років або позбавленням волі від 3 до 5 років.

Умисне заподіяння військовослужбовцю чи його близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку із здійсненням ним заходів із забезпечення національної безпеки і оборони України, відсічі і стримування збройної агресії - карається обмеженням волі на строк від 3 до 5 років або позбавленням волі на строк від 3 до 7 років.

Умисне заподіяння військовослужбовцю чи його близьким родичам тяжкого тілесного ушкодження у зв'язку із здійсненням ним заходів із забезпечення національної безпеки і оборони України, відсічі і стримування збройної агресії - карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.

Дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб - караються позбавленням волі на строк від 8 до 12 років.

Однак вказується, що суб’єктом кримінальних правопорушень, визначених вказаною статтею, не є військовослужбовці, а також військовозобов’язані та резервісти під час проходження зборів.

Тобто, відповідальність за новою статтею буде наставати для цивільних осіб.

Висновок головного комітету

Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності рекомендував ВР включити до порядку денного саме законопроєкт 13384-1 і за результатами розгляду прийняти його в першому читанні за основу. Законопроєкт 13384 за результатами розгляду у Раді відхилити.

