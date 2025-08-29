Нардепы предлагают наказывать ограничением свободы гражданских за распространение материалов, оскорбляющих честь военного или его близких родственников

Группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде законопроект, который предусматривает установление для гражданских лиц ограничения свободы до 3 лет за распространение материалов, оскорбляющих честь военнослужащего или его родственников, а за угрозу военнослужащему или его близким родственникам насилием или уничтожением имущества, предусмотреть ответственность до 5 лет лишения свободы. Об этом пишет УНН со ссылкой на карточки законопроектов №13384 и №13384-1.

Законопроект 13384

В июне народный депутат Антон Яценко внес в Верховную Раду законопроект №13384, который предусматривает исключить статью Уголовного кодекса 435-1 "Оскорбление чести и достоинства военнослужащего, угроза военнослужащему", вместо этого аналогичную статью с таким же наказанием сделать статьей №350-1.

Ныне оскорбление чести и достоинства, угроза убийством, насилием или уничтожением или повреждением имущества военнослужащему, который осуществляет мероприятия по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии рф, его близким родственникам или членам семьи - наказывается ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Также предусматривается наказание в виде ограничения свободы на срок от 3 до 5 лет или лишения свободы на тот же срок за изготовление и распространение материалов, содержащих оскорбление чести и достоинства, угрозу убийством, насилием или уничтожением или повреждением имущества военнослужащему, который осуществляет мероприятия по обеспечению национальной безопасности и обороны.

Законопроект предлагает название раздела XV "Особенной части" УКУ изложить в такой редакции: "Уголовные правонарушения против авторитета органов государственной власти, органов местного самоуправления, объединений граждан, уголовные правонарушения против журналистов и военнослужащих".

В пояснительной записке указывается, что, согласно содержанию положений диспозиции указанной статьи и ее размещения в разделе XIX "Особенной части" Уголовного кодекса Украины "Военные уголовные правонарушения", субъектами совершения указанного преступления не могут быть гражданские лица.

Следовательно, общественная опасность уголовно противоправного оскорбления заключается в том, что это деяние посягает как на общественные отношения, обеспечивающие личную честь и достоинство потерпевшего (военнослужащего), так и на другие группы общественных отношений, причем именно последние выступают основным непосредственным объектом уголовного правонарушения. В преступлении, предусмотренном ст. 435-1 УКУ, ими могут признаваться отношения, обеспечивающие авторитет военной службы или даже основы национальной безопасности государства. Вместо этого, установленный порядок несения военной службы таким объектом не является, кроме того, субъектами, совершающими оскорбление военнослужащих, на практике признаются любые лица, имеющие общие признаки, определенные ч. 1 ст. 18 УКУ, что противоречит ч. 2 ст. 401 УК. В связи с изложенным, целесообразным представляется исключить ст. 435-1 УКУ из раздела XIX Особенной части УК и перенести это законодательное положение в раздел XV "Уголовные правонарушения против авторитета органов государственной власти, органов местного самоуправления, объединений граждан и уголовные правонарушения против журналистов" с расширением его названия - говорится в пояснительной записке.

Законопроект 13384-1

В июле в Верховную Раду был подан альтернативный законопроект к основному, который предлагает дополнить Уголовный кодекс статьей 345-2 "Угроза или насилие в отношении военнослужащего и оскорбление его чести и достоинства".

Согласно статье, оскорбление чести и достоинства военнослужащего или его близких родственников, в связи с осуществлением им мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины, отпора и сдерживания вооруженной агрессии, а также изготовление с целью распространения и/или распространение материалов, содержащих такое оскорбление - наказывается штрафом от 17 тысяч гривен до 68 тысяч гривен или общественными работами на срок от 120 до 240 часов или пробационным надзором на срок до 3-х лет, или ограничением свободы на срок от 1 до 3 лет.

Угроза военнослужащему или его близким родственникам убийством, насилием или уничтожением имущества, в связи с осуществлением им мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины, отпора и сдерживания вооруженной агрессии - наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет или лишением свободы от 3 до 5 лет.

Умышленное причинение военнослужащему или его близким родственникам побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с осуществлением им мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины, отпора и сдерживания вооруженной агрессии - наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет или лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.

Умышленное причинение военнослужащему или его близким родственникам тяжкого телесного повреждения в связи с осуществлением им мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины, отпора и сдерживания вооруженной агрессии - наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

Действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц - наказываются лишением свободы на срок от 8 до 12 лет.

Однако указывается, что субъектом уголовных правонарушений, определенных указанной статьей, не являются военнослужащие, а также военнообязанные и резервисты во время прохождения сборов.

То есть, ответственность по новой статье будет наступать для гражданских лиц.

Вывод главного комитета

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал ВР включить в повестку дня именно законопроект 13384-1 и по результатам рассмотрения принять его в первом чтении за основу. Законопроект 13384 по результатам рассмотрения в Раде отклонить.

Напомним

Депутаты предлагают внести изменения в Уголовный кодекс и отменить возможность назначать военным более мягкое наказание за неповиновение. Законопроект №13452 предусматривает только наказание в виде от 5 до 10 лет тюрьмы.