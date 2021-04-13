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Нардепи підтримали оновлення процедури військового поховального ритуалу

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Верховна Рада на позачерговому засіданні у вівторок прийняла за основу проект закону № 4636-1 щодо військового поховального ритуалу. Відповідне рішення підтримали 304 народні депутати, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Законопроектом пропонується застосування військово-поховального ритуалу та поховання за спеціальною процедурою осіб, яким присвоєне звання Героя України, нагородженим орденами Богдана Хмельницького трьох ступенів, або орденами За Мужність трьох ступенів, лише за умови, що вказані особи також мали статус військовослужбовців, які померли (загинули) під час виконання військової служби, проходження служби, померлих або загиблих учасників бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, брали безпосередню участь в АТО/ООС, осіб з інвалідністю внаслідок війни,... та військовослужбовців, які за рішенням відповідних державних органів були направлені до участі в міжнародних організаціях з підтримання миру”, — сказав нардеп від “Слуги народу” Анатолій Остапенко, представляючи законопроект у Раді.

Деталі

Проектом закону передбачено, зокрема, визначення порядку поховання загиблих військовослужбовців та інших осіб, визначених законами України із проведенням військового поховального ритуалу.

Організація проведення військового поховального ритуалу, зокрема одержання дозволу від родичів, близьких осіб на організацію поховання за військовим поховальним ритуалом, покладається на начальника гарнізону.

Документ визначає категорії осіб, поховання яких здійснюється у формі військового поховального ритуалу, а саме:

  • військовослужбовців, які померли (загинули) під час захисту незалежності та територіальної цілісності України або виконання обов’язків військової служби (проходження служби);
  • померлих або загиблих УБД, які брали безпосередню участь в АТО/ООС;
  • осіб з інвалідністю внаслідок війни (пп. 1, 11 — 14 ч. 2 ст. 7 ЗУ “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”);
  • військовослужбовців, які були направлені для участі в миротворчих операціях;
  • борців за незалежність України у ХХ столітті (пп. 1-14 ст. 1 ЗУ “Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті”).

Поховальний ритуал не проводиться, якщо вказані особи загинули внаслідок вчинення ними злочину або самогубства.

Що було раніше

На початку березня Верховна Рада прийняла за основу проект закону № 4225 про внесення змін до деяких законів України щодо Національного військового меморіального кладовища.

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