Нардеп обурився непомірно дорогою закупівлею російських гайок для українських АЕС

"Сьогодні ціни, ви знаєте, які на електрику. 30-го числа Євросоюз сказав, що в Україні найвищі ціни. І вони ще будуть підніматися. Чому? Та тому що ми знаємо, що таке Енергоатом.

Так, високотехнологічна галузь. Якщо вони проектувалися під ТВЕЛи, які зроблені в Росії, туди не можна ставити ТВЕЛи того ж Westinghouse, які ми зараз ставимо і проводимо 10 років експерименти на грані Чорнобильської катастрофи", - сказав він.

Бурмич впевнений, що українські АЕС можуть використовувати вітчизняні запчастини, замість того, щоб купувати втридорога гайки з Росії.

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"Давайте у себе ці гайки налагодимо. Нам же постійно треба робити ремонти в тих же реакторах. Але ні, ми купуємо через 2-3 прокладки, наприклад від німецької компанії, яка виграла 50 тендерів, і купує в Росії ось ці ж гайки для Хмельницької АЕС. Ну освоїти гайки в Україні можна ж!", - підкреслив він.

Народний депутат навів приклад лише двох ситуацій, під час яких Енергоатомом було переплачено понад 200 млн євро.

"При вивезенні з Росії ціна 87 тис. євро, ввозиться в Україну через цю німецьку компанію 224 тис. Євро - в три рази! Так само труби, всього за 5 років Енергоатом переплатив за комплектуючі понад 200 млн доларів, це тільки приклади по двом компаніям. Ось де наші гроші, ось де наш бюджет", - резюмував Бурмич.

Нагадаємо, збиток Енергоатому за неповний рік досяг 5 млрд грн. Серед причин: збільшення витрат на адмінвитрати та "інші операційні витрати", які Енергоатом пояснити не зміг. За словами керівника компанії, вони планують піднімати вартість електроенергії для населення.