Энергоатом потратил 42 тысячи евро на российские детали
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. НАЭК "Энергоатом" оборудует Ровенскую АЭС запасными частями российского производства стоимостью 42 тыс. евро. Об этом пишет издание "Наші гроші", передает УНН.
Соответствующий тендер состоялся в сентябре этого года. Победу в нем Энергоатом отдал эстонской компании "Universal Baltic Group OÜ". Согласно условиям договора, до 3 ноября этого года эстонская компания должна была поставить Энергоатому никелевые прокладки производства ООО "Танаис" (Россия) для парогенератора и для гидроемкостей системы аварийного охлаждения зоны.
Журналисты выяснили, что в торгах участвовали только три дилера российской "Танаис": эстонская "Universal Baltic Group OÜ", немецкая "IEC Industrie Export GmbH", украинское ООО "Юни-Групп".
"Никто не снижал цену в ходе аукциона, поэтому формальная экономия составила всего 0,04%", - говорится в сообщении.
Энергоатом не в первый раз покупает продукцию российской "Танаис". Напомним, ранее журналисты издания "Deutsche Welle" исследовали, как "Энергоатом" покупает продукцию российской "Танаис" по в три раза завышенным ценам.
Так, "Deutsche Welle" выявило, что гайки для ремонта теплообменного оборудования второго контура Хмельницкой АЭС в мае 2019 года на выезде из России имели стоимость в 87 тысяч евро за партию. А в Украину попали в июле 2019 года, подорожав в 2,5 раза до более 6,5 млн грн (224 тысячи евро).
Несколькими месяцами ранее эстонская "Universal Baltic Group" выиграла у "IEC Industrie und Export GmbH" тендер на поставку труб для уплотнения фланцевых соединений для второго контура одного из реакторов Запорожской АЭС. На этот раз трубы поехали из России в Эстонию по цене 6,6 тыс. евро за штуку, а в следующем месяце попали в Украину уже по 14 тысяч евро.
Созданной в 2018 году эстонской "Universal Baltic Group OÜ" с капиталом 2500 евро владеет и управляет украинец Вадим Олегович Головко из Светловодска Кировоградской области. В общем победитель получил подрядов исключительно в Энергоатоме на 64,87 млн грн. Немецкий "IEC Industrie Export GmbH" возглавляет Алексей Леонидович Солохин из Киева, а уполномоченным получателем является Виктория Десяк из Висбадена.
Сам спарринг-партнер с 2016 года набрал подрядов в Энергоатоме на 354,15 млн грн.
Ранее УНН сообщал, что Энергоатом готовит масштабный проект с компанией Skoda JS, подконтрольной российскому Газпрому. Речь о достройке двух энергоблоков Хмельницкой АЭС, которое украинцам обойдется в более чем 70 млрд грн. Средства Энергоатом планирует собрать, увеличив стоимость электроэнергии для населения.