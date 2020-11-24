В Україні можуть збільшити вартість електроенергії через добудову АЕС

Головним вигодонабувачем, схоже, стане навіть не Україна - бо й так профіцит електроенергії у країні, а російський Газпром. Саме з "газпромівською" компанією Skoda JS анонсував співробітництво керівник "Енергоатому" Петро Котін.

Сьогодні там додали, що вже завершили підготовчий етап проекту: створили робочу групу, оцінили технічний стан підйомних кранів, створили штаб будівництва, отримали висновок про стан майбутнього будівельного майданчика, склали акт обстеження обладнання, яке зберігається на складах ХАЕС та може бути використано при добудові енергоблоків.

Все це, кажуть в "Енергоатомі", роблять на виконання указу Президента "Про невідкладні заходи щодо стабілізації ситуації в енергетичній сфері та подальшого розвитку ядерної енергетики" у частині добудови енергоблоків №3 та №4 ХАЕС. Додамо, що документ датований 22 вересня 2020 року.

"Очікуємо, що до кінця листопада Міністерство екології затвердить звіт з оцінки впливу на довкілля будівництва енергоблоків №3,4 Хмельницької АЕС. Сподіваюсь, що після цього проект закону України "Про розміщення, проектування та будівництво енергоблоків №3,4 ХАЕС" буде швидко опрацьований Кабміном та спрямований до Верховної Ради, яка прийме його до кінця року", - коментує т.в.о. президента НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

Раніше УНН повідомляв, що Зеленський не перший президент, хто наказує невідкладно добудувати Хмельницьку АЕС. До цього так робив Петро Порошенко, а ще раніше - Віктор Янукович.

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Водночас, УНН не вдалося отримати дані актуального проекту сьогоднішньої добудови ХАЕС. Відповідним проектом не володіють ані в "Енергоатомі", ані в Офісі Президента. Його немає взагалі, переконують експерти.

"За ТЕО 2018 року у цінах 2017 року необхідний обсяг коштів - 72 млрд грн. За минулі два роки ціни на обладнання та послуги зросли, гривня ослабла. Так що мова може йти про значно більшу суму для реалізації проекту. Усередині країни такі кредити в наших банках навіть під комерційні відсотки отримати нереально. А з урахуванням сьогоднішньої ситуації з накопиченням боргів на ринку електроенергії і із завзятістю, гідною кращого застосування, у проведенні програшної стратегії торгівлі своєю електроенергією "Енергоатомом", навряд чи знайдеться інвестор для такого колосального проекту з окупністю на десятиліття... Так що нереальність добудови ХАЕС очевидна навіть, якби був уже обраний тип ядерного реактора з технічної точки зору", - розповідає експерт Ольга Кошарна.

Втім, в "Енергоатомі" переконують, що знають, де знайти кошти - хочуть збільшити вартість електроенергії на 40%.

"Зараз собівартість виробництва електроенергії становить 54 копійки. І це набагато нижче, ніж собівартість будь-якої іншої генерації. Нам потрібно додатково додати до цієї собівартості 20 копійок - щоб вона зросла до 74 коп", - заявив Котін.

Водночас, не надто охоче в "Енергоатомі" коментують співробітництво з компанією Skoda JS, яка у релізах держкомпанії значиться як європейська. Насправді ж Skoda JS входить у російську групу компаній "ОМЗ", що підконтрольна Газпромбанку і проти якої застосовані санкції США за окупацію Криму. Крім Skoda JS, ОМЗ володіє, наприклад, найстарішим підприємством Росії - "Ижорские заводы".

Скільки саме група Газпрому отримає коштів від України за "атомний проект" Зеленського - точно невідомо. Водночас, сьогодні Президент анонсував допомогу українським підприємцям і робітникам, які потрапили під "карантин вихідного дня" - 10 млрд грн або 8 тис. грн на кожного і це у 7 разів менше, ніж сума, передбачена на проект з росіянами.