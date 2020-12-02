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Енергоатом витратив 42 тисячі євро на російські деталі

Енергоатом витратив 42 тисячі євро на російські деталі

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. НАЕК "Енергоатом" обладнає Рівненську АЕС запасними частинами російського виробництва вартістю 42 тис. євро. Про це пише видання "Наші гроші", передає УНН.

Відповідний тендер відбувся у вересні цього року. Перемогу у ньому Енергоатом віддав естонській компанії "Universal Baltic Group OÜ". Відповідно до умов договору, до 3 листопада цього року естонська компанія мала поставити Енергоатому нікелеві прокладки виробництва ТОВ "Танаіс" (Росія) для парогенератора та для гідроємності системи аварійного охолодження зони.

Журналісти дослідили, що у торгах брали участь тільки три дилери російської "Танаіс": естонська "Universal Baltic Group OÜ", німецька "IEC Industrie Export GmbH", українське ТОВ "Юні-Групп".

"Ніхто не знижував ціну під час аукціону, тому формальна економія склала всього 0,04%", - йдеться у повідомленні.

Енергоатом не вперше купує продукцію російської "Танаіс". Нагадаємо, раніше журналісти видання "Deutsche Welle" дослідили, як "Енергоатом" купує продукцію російської "Танаіс" за втричі завищеними цінами.

Так, "Deutsche Welle" виявило, що гайки для ремонту теплообмінного устаткування другого контуру Хмельницької АЕС у травні 2019 року на виїзді з Росії мали вартість у 87 тисяч євро за партію. А до України потрапили в липні 2019 року, подорожчавши у 2,5 раза до понад 6,5 млн грн (224 тисячі євро).

Кількома місяцями раніше естонська "Universal Baltic Group" виграла в "IEC Industrie und Export GmbH" тендер на поставку труб для ущільнення фланцевих з’єднань для другого контуру одного з реакторів Запорізької АЕС. Цього разу труби поїхали з Росії до Естонії за ціною 6,6 тис євро за штуку, а наступного місяця потрапили до України вже по 14 тисяч євро.

Створеною в 2018 році естонською "Universal Baltic Group OÜ" з капіталом 2 500 євро володіє та керує українець Вадим Олегович Головко зі Світловодська на Кіровоградщині. Загалом переможець отримав підрядів виключно в Енергоатомі на 64,87 млн грн. Німецьку "IEC Industrie Export GmbH" очолює Олексій Леонідович Солохін із Києва, а уповноваженим отримувачем є Вікторія Десяк із Вісбадена.

Сам спаринг-партнер із 2016 року набрав підрядів у Енергоатомі на 354,15 млн грн.

Раніше УНН повідомляв, що Енергоатом готує масштабний проект з компанією Skoda JS, що підконтрольна російському Газпрому. Мова про добудову двох енергоблоків Хмельницької АЕС, яке українцям обійдеться у понад 70 млрд грн. Кошти Енергоатом планує зібрати, збільшивши вартість електроенергії для населення.

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