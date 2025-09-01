$41.260.00
Ексклюзив
06:45 • 148 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіаку
Ексклюзив
06:45 • 184 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: затриманому готують підозру
05:46 • 6056 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
05:39 • 9340 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересня
31 серпня, 21:30 • 18248 перегляди
Підозрюваного у справі про вбивство Андрія Парубія затримали на Хмельниччині: злочин був ретельно підготовлений
31 серпня, 20:53 • 18517 перегляди
Європейські лідери зберуться у Франції 4 вересня для переговорів про Україну
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 50455 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір
30 серпня, 13:59 • 88085 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 99022 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане авто
30 серпня, 11:04 • 112891 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія Парубія
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіаку

Київ • УНН

 • 154 перегляди

Місячне затемнення 7 вересня відкриває коридор затемнень до 21 вересня. Цей період вплине на емоції та родові зв'язки, можливі збої у зв'язку та загострення політичних процесів.

Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіаку

Перший тиждень осені відкривається потужними подіями. На небі одночасно діятимуть кілька напружених конфігурацій, тож важливо берегти рівновагу — і внутрішню, і зовнішню. Що на нас чекає в період із першого по 7 вересня - спеціально для читачів УНН розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко.    

Місячне затемнення — 7 вересня

Найголовніша подія тижня — місячне затемнення 7 вересня о 21:12 за київським часом. Воно відкриває коридор затемнень, що триватиме до 21 вересня (сонячне затемнення).

Період затемнень в астрології — час корекції долі, коли запускаються події, значущі для кожного з нас.

Місячне затемнення насамперед впливає на емоції, чуттєвість, внутрішній світ і родові зв’язки. Уже наближаючись до цієї дати, ми можемо відчути підвищену вразливість, коливання настрою, "кармічні" розв’язки старих сюжетів. Такі періоди зазвичай віддзеркалюють і політичні процеси — не дивуймося гучним новинам

- заявила Базиленко.

Кривавий Місяць: коли і як спостерігати унікальне затемнення31.08.25, 19:12 • 13820 переглядiв

Ретроградний Сатурн: повернення до старих уроків

На тлі тижня відчутною буде ретроградність Сатурна: тимчасове повернення з Овна до Риб. Це ніби кармічний звіт — перегляд внутрішніх процесів, духовних орієнтирів, а також прихованих, закулісних справ. Суть періоду: чесність із собою, дисципліна серця, відповідальність за невидиме.

Напруження у сфері зв’язку: 2 - 4 вересня

З 2 по 4 вересня діє напружений зв’язок: Меркурій у напрузі до ретроградного Урана.

Можливі:

• збої у зв’язку та техніці, перебої інтернету;

• непередбачувані інформаційні злами;

• складні перемовини й конфліктність у спілкуванні;

• ризики, пов’язані з транспортом, особливо повітряним.

Це не найкращий час для відповідальних переговорів чи підписання угод. Перевіряймо факти двічі, не реагуймо імпульсивно.

Зростання напруги: з 4 вересня

Із 4 вересня додається ще один жорсткий фактор — напруга між Юпітером і Марсом. Це поєднання може принести загострення воєнних і політичних процесів, а також складні природні обставини. Нам потрібні обережність, стриманість і готовність діяти розсудливо.

Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад27.08.25, 10:35 • 215600 переглядiв

Як прожити дні перед затемненням

Перед місячним затемненням емоційність зростає, а стабільність знижується. До напружених аспектів тижня це додає "ефект лупи".

Рекомендації:

• бути уважними й обережними у словах і вчинках;

• не втягуватись у суперечки та токсичні дискусії;

• фокус на собі та близьких: підтримка, турбота, тиша;

• у далеких мандрівках — максимальна обережність або перенесення поїздок.

Підсумок тижня: опора на мудрість поколінь

Попри напругу, на небі працює низка добрих, підтримувальних зв’язків між планетами поколінь — Плутоном, Ураном, Нептуном і Сатурном. Саме вони дають нам внутрішній стрижень, витримку, ясність і дорослу мудрість. Завдяки цій опорі ми здатні спокійно й розважливо зважувати кожний крок, переосмислювати справи, тримати фокус і рухатися вперед спокійно-творчою працею — навіть у періоди зовнішніх штормів.

"Нехай цей тиждень стане часом перегляду, заспокоєння й свідомої, тихої ефективності.

Світ може бути гучним — але наші рішення мають бути виваженими й світлими", - зауважила астролог. 

Овен

Тиждень підштовхує до турботи про здоров’я та режим. Варто сповільнитися й відновити сили.

Порада: невелика зміна у щоденних звичках принесе великий результат.

Телець

В душі більше романтики та бажання творити. Цей тиждень розкриває серце й натхнення.

Порада: дозволь собі бути ніжним і креативним — це стане джерелом радості.

Близнюки

Фокус на дім і родину. Затишок і порядок у власному просторі принесуть ясність у думках.

Порада: наведи лад навколо — і відчуєш внутрішню рівновагу.

Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересня01.09.25, 08:39 • 9370 переглядiв

Рак

На тебе чекає багато новин, зустрічей і спілкування. Можуть зачепити твої амбіції, але це стимул для розвитку.

Порада: будь відкритим навіть до несподіваних розмов, проте утримайся від далеких подорожей.

Лев

Фокус на матеріальних ресурсах: час, гроші, енергія. Важливо зрозуміти, куди їх вкладати.

Порада: склади простий план і тримай контроль — це принесе впевненість.

Діва

Світ звертає увагу саме на тебе. Час для стартів і особистих рішень, але наприкінці тижня затемнення може створювати напружені моменти.

Порада: тримай себе в руках — спокій допоможе пройти цей період гідно.

Терези

Є потреба у спокої та тиші. Баланс зараз народжується всередині тебе.

Порада: приділи час медитації чи усамітненню — це поверне ясність.

Скорпіон

Багато спілкування й нових контактів. Можуть виникати дуже гострі ситуації, але твій внутрішній спокій збереже рівновагу.

Порада: слухай уважно — так отримаєш найцінніші підказки.

Стрілець

Домашні справи й сімейні теми виходять на перший план. Затишок стає твоєю опорою.

Порада: присвяти вечір рідним — це дасть внутрішню силу.

Козеріг

Тиждень активний: новини, зустрічі, поїздки. Головне — не загубитися у метушні.

Порада: пиши все важливе у список — так збережеш фокус.

Водолій

Фінансові та ресурсні питання стануть ключовими. Є шанс вирішити давню матеріальну тему.

Порада: перевіряй деталі в документах і угодах — саме вони принесуть успіх.

Риби

Затемнення цього тижня відбувається саме у твоєму знаку. Це означає максимальну психологічну залученість та внутрішні трансформації.

Порада: створи простір тиші й гармонії — він допоможе пройти цей час без надмірних емоцій.

Лілія Подоляк

