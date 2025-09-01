Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиака

Первая неделя осени открывается мощными событиями. На небе одновременно будут действовать несколько напряженных конфигураций, поэтому важно беречь равновесие — и внутреннее, и внешнее. Что нас ждет в период с первого по 7 сентября - специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

Лунное затмение — 7 сентября

Главное событие недели — лунное затмение 7 сентября в 21:12 по киевскому времени. Оно открывает коридор затмений, который продлится до 21 сентября (солнечное затмение).

Период затмений в астрологии — время коррекции судьбы, когда запускаются события, значимые для каждого из нас.

Лунное затмение прежде всего влияет на эмоции, чувственность, внутренний мир и родовые связи. Уже приближаясь к этой дате, мы можем почувствовать повышенную уязвимость, колебания настроения, "кармические" развязки старых сюжетов. Такие периоды обычно отражают и политические процессы — не удивляйтесь громким новостям - заявила Базиленко.

Ретроградный Сатурн: возвращение к старым урокам

На фоне недели ощутимой будет ретроградность Сатурна: временное возвращение из Овна к Рыбам. Это как бы кармический отчет — пересмотр внутренних процессов, духовных ориентиров, а также скрытых, закулисных дел. Суть периода: честность с собой, дисциплина сердца, ответственность за невидимое.

Напряжение в сфере связи: 2 - 4 сентября

Со 2 по 4 сентября действует напряженная связь: Меркурий в напряжении к ретроградному Урану.

Возможны:

• сбои в связи и технике, перебои интернета;

• непредсказуемые информационные взломы;

• сложные переговоры и конфликтность в общении;

• риски, связанные с транспортом, особенно воздушным.

Это не лучшее время для ответственных переговоров или подписания соглашений. Проверяйте факты дважды, не реагируйте импульсивно.

Рост напряжения: с 4 сентября

С 4 сентября добавляется еще один жесткий фактор — напряжение между Юпитером и Марсом. Это сочетание может принести обострение военных и политических процессов, а также сложные природные обстоятельства. Нам нужны осторожность, сдержанность и готовность действовать рассудительно.

Как прожить дни перед затмением

Перед лунным затмением эмоциональность возрастает, а стабильность снижается. К напряженным аспектам недели это добавляет "эффект лупы".

Рекомендации:

• быть внимательными и осторожными в словах и поступках;

• не втягиваться в споры и токсичные дискуссии;

• фокус на себе и близких: поддержка, забота, тишина;

• в дальних путешествиях — максимальная осторожность или перенос поездок.

Итог недели: опора на мудрость поколений

Несмотря на напряжение, на небе работает ряд добрых, поддерживающих связей между планетами поколений — Плутоном, Ураном, Нептуном и Сатурном. Именно они дают нам внутренний стержень, выдержку, ясность и взрослую мудрость. Благодаря этой опоре мы способны спокойно и рассудительно взвешивать каждый шаг, переосмысливать дела, держать фокус и двигаться вперед спокойно-творческим трудом — даже в периоды внешних штормов.

"Пусть эта неделя станет временем пересмотра, успокоения и сознательной, тихой эффективности.

Мир может быть громким — но наши решения должны быть взвешенными и светлыми", - отметила астролог.

Овен

Неделя подталкивает к заботе о здоровье и режиме. Стоит замедлиться и восстановить силы.

Совет: небольшое изменение в ежедневных привычках принесет большой результат.

Телец

В душе больше романтики и желания творить. Эта неделя раскрывает сердце и вдохновение.

Совет: позволь себе быть нежным и креативным — это станет источником радости.

Близнецы

Фокус на дом и семью. Уют и порядок в собственном пространстве принесут ясность в мыслях.

Совет: наведи порядок вокруг — и почувствуешь внутреннее равновесие.

Рак

Тебя ждет много новостей, встреч и общения. Могут задеть твои амбиции, но это стимул для развития.

Совет: будь открытым даже к неожиданным разговорам, однако воздержись от дальних путешествий.

Лев

Фокус на материальных ресурсах: время, деньги, энергия. Важно понять, куда их вкладывать.

Совет: составь простой план и держи контроль — это принесет уверенность.

Дева

Мир обращает внимание именно на тебя. Время для стартов и личных решений, но в конце недели затмение может создавать напряженные моменты.

Совет: держи себя в руках — спокойствие поможет пройти этот период достойно.

Весы

Есть потребность в покое и тишине. Баланс сейчас рождается внутри тебя.

Совет: удели время медитации или уединению — это вернет ясность.

Скорпион

Много общения и новых контактов. Могут возникать очень острые ситуации, но твой внутренний покой сохранит равновесие.

Совет: слушай внимательно — так получишь самые ценные подсказки.

Стрелец

Домашние дела и семейные темы выходят на первый план. Уют становится твоей опорой.

Совет: посвяти вечер родным — это даст внутреннюю силу.

Козерог

Неделя активная: новости, встречи, поездки. Главное — не потеряться в суете.

Совет: пиши все важное в список — так сохранишь фокус.

Водолей

Финансовые и ресурсные вопросы станут ключевыми. Есть шанс решить давнюю материальную тему.

Совет: проверяй детали в документах и соглашениях — именно они принесут успех.

Рыбы

Затмение на этой неделе происходит именно в твоем знаке. Это означает максимальную психологическую вовлеченность и внутренние трансформации.

Совет: создай пространство тишины и гармонии — оно поможет пройти это время без чрезмерных эмоций.