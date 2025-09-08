$41.220.13
12:50 • 2832 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
12:30 • 23131 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та пораненіPhoto
12:23 • 17707 перегляди
Удар по будівлі Кабміну 7 вересня: росіяни використали не "Шахед", а "Іскандер"
Ексклюзив
12:10 • 15657 перегляди
Дефіцит в українських аптеках: один з найпопулярніших препаратів зник з продажу, що сталося і коли чекати повернення
Ексклюзив
09:57 • 19202 перегляди
Кіберкорпус ГУР заблокував паливні картки на росії та "поклав" десятки ворожих онлайн-ресурсів Photo
Ексклюзив
08:37 • 22647 перегляди
Гривня на стероїдах: чому вересень традиційно є місяцем валютного оптимізму та чого чекати на ринку валют
8 вересня, 06:26 • 24367 перегляди
росія і білорусь можуть напасти на НАТО в рамках навчань "запад-2025": під загрозою - Сувальський коридор
8 вересня, 00:43 • 28354 перегляди
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
7 вересня, 16:45 • 40514 перегляди
Трамп готовий до нового етапу санкцій проти росії - Reuters
7 вересня, 05:47 • 62228 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 135525 перегляди
Намагалися забрати військовозобов'язаних "додому": у Вінниці трьом жінкам повідомили про підозру за акцію проти ТЦК

Київ • УНН

 • 206 перегляди

Трьом жінкам у Вінниці оголошено підозру за перешкоджання роботі ТЦК під час мобілізаційних заходів. Вони намагалися завадити відправці родичів до пункту збору та транслювали подію у соцмережах.

Намагалися забрати військовозобов'язаних "додому": у Вінниці трьом жінкам повідомили про підозру за акцію проти ТЦК

Трьом учасницям акції біля міського стадіону у Вінниці, які перешкоджали роботі ТЦК під час мобілізаційних заходів, оголошено підозру. За даними слідства, жінки намагалися завадити відправці своїх військовозобов’язаних родичів до пункту збору і транслювали подію у соцмережах. Про це повідомила Вінницька обласна прокуратура пише УНН.

Трьом учасницям акції з перешкоджання військовослужбовцям Вінницького ОМТЦК та СП біля міського стадіону повідомлено про підозру 

- йдеться у дописі.

Як повідомили прокурори, 1 серпня цього року військовослужбовці ТЦК доправили до пункту збору військовозобов’язаних чоловіків, які перебували у розшуку через ухилення від служби.

Серед чоловіків були родичі підозрюваних, яких жінки намагалися "забрати додому". На свою підтримку жінки організували юрбу громадян. Одночасно вони вели пряму трансляцію події у різних соціальних мережах 

- повідомили у прокуратурі.

Як вказано, через їхні дії "військовослужбовці Вінницького ТЦК не змогли вчасно виконати свої службові обов’язки".

Дії громадянок кваліфікували як "підбурювання до перешкоджання і перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України й інших військових формувань в особливий період та поширення інформації про розташування Збройних Сил України".

Раніше, як вказано підозри отримали ще п’ятеро учасників акції. Слідчі дії тривають.

Командир розвідвзводу 28-ї ОМБр розповів про "тарифи" ТЦК в Києві й "платну" мобілізацію в обраний підрозділ

Альона Уткіна

Кримінал та НП
Мітинги в Україні
Збройні сили України
Вінниця