Намагалися забрати військовозобов'язаних "додому": у Вінниці трьом жінкам повідомили про підозру за акцію проти ТЦК
Київ • УНН
Трьом жінкам у Вінниці оголошено підозру за перешкоджання роботі ТЦК під час мобілізаційних заходів. Вони намагалися завадити відправці родичів до пункту збору та транслювали подію у соцмережах.
Трьом учасницям акції біля міського стадіону у Вінниці, які перешкоджали роботі ТЦК під час мобілізаційних заходів, оголошено підозру. За даними слідства, жінки намагалися завадити відправці своїх військовозобов’язаних родичів до пункту збору і транслювали подію у соцмережах. Про це повідомила Вінницька обласна прокуратура пише УНН.
Трьом учасницям акції з перешкоджання військовослужбовцям Вінницького ОМТЦК та СП біля міського стадіону повідомлено про підозру
Як повідомили прокурори, 1 серпня цього року військовослужбовці ТЦК доправили до пункту збору військовозобов’язаних чоловіків, які перебували у розшуку через ухилення від служби.
Серед чоловіків були родичі підозрюваних, яких жінки намагалися "забрати додому". На свою підтримку жінки організували юрбу громадян. Одночасно вони вели пряму трансляцію події у різних соціальних мережах
Як вказано, через їхні дії "військовослужбовці Вінницького ТЦК не змогли вчасно виконати свої службові обов’язки".
Дії громадянок кваліфікували як "підбурювання до перешкоджання і перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України й інших військових формувань в особливий період та поширення інформації про розташування Збройних Сил України".
Раніше, як вказано підозри отримали ще п’ятеро учасників акції. Слідчі дії тривають.
