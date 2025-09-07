Командир розвідвзводу 28-ї ОМБр розповів про "тарифи" ТЦК в Києві й "платну" мобілізацію в обраний підрозділ
Київ • УНН
Командир розвідвзводу 28-ї бригади викрив корупційні схеми у київських ТЦК. За 8000 доларів можна забрати мобілізованого до обраного підрозділу, а "піти додому" коштує 30 тисяч доларів.
Командир розвідвзводу 28-ї бригади розповів, що в Києві ТЦК пропонують "послуги" за гроші: за 8000 доларів можна забрати мобілізованого до обраного підрозділу, а "піти додому" коштує 30 тисяч. Про це пише УНН із посиланням на допис Ротана Кримського.
Деталі
Він розповів, що нещодавно його знайомого біля будинку "прийняв" ТЦК.
Без шуму і пилу він спокійно поїхав з ними, за годину пройшов ВЛК в одному з київських військкоматів і його відправили на ДЗРВ чекати на "покупців". Він набрав мене і спитав чи можу я його забрати до себе в підрозділ. Ми швиденько зробили йому відношення не вийшло. Я почав шукати інші варіанти. На виході мені назвали цифру у 8000$ - це щоб я забрав його до себе в підрозділ служити
Командир підкреслив, що це "тариф" за те, аби забрати чоловіка і через рекрутинговий центр його бригади мобілізувати знайомого.
Піти додому - 30 тисяч доларів! Це просто, щоб за нього на цей день забули, ніяких гарантій, що завтра його знову не піймають
Військовий іронічно зазначив, що "мабуть, треба починати красти соляру і відкладати на такі добрі справи".
Отримав 8000 доларів за ухилення родича від мобілізації: на Львівщині оголосили підозру судді05.09.25, 13:56 • 3520 переглядiв