7 вересня, 06:34 • 11656 перегляди
Масована російська атака дронами та ракетами: збито понад 750 засобів нападу - Генштаб
7 вересня, 05:47 • 20593 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
6 вересня, 19:15 • 42627 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 59311 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 87285 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 74122 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 50796 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 54872 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 72757 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 36892 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Командир розвідвзводу 28-ої ОМБр розповів про "тарифи" ТЦК в Києві й "платну" мобілізацію в обраний підрозділ

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Командир розвідвзводу 28-ї бригади викрив корупційні схеми у київських ТЦК. За 8000 доларів можна забрати мобілізованого до обраного підрозділу, а "піти додому" коштує 30 тисяч доларів.

Командир розвідвзводу 28-ї ОМБр розповів про "тарифи" ТЦК в Києві й "платну" мобілізацію в обраний підрозділ

Командир розвідвзводу 28-ї бригади розповів, що в Києві ТЦК пропонують "послуги" за гроші: за 8000 доларів можна забрати мобілізованого до обраного підрозділу, а "піти додому" коштує 30 тисяч. Про це пише УНН із посиланням на допис Ротана Кримського.

Деталі

Він розповів, що нещодавно його знайомого біля будинку "прийняв" ТЦК.

Без шуму і пилу він спокійно поїхав з ними, за годину пройшов ВЛК в одному з київських військкоматів і його відправили на ДЗРВ чекати на "покупців". Він набрав мене і спитав чи можу я його забрати до себе в підрозділ. Ми швиденько зробили йому відношення не вийшло. Я почав шукати інші варіанти. На виході мені назвали цифру у 8000$ - це щоб я забрав його до себе в підрозділ служити

- йдеться у дописі.

Командир підкреслив, що це "тариф" за те, аби забрати чоловіка і через рекрутинговий центр його бригади мобілізувати знайомого.

Піти додому - 30 тисяч доларів! Це просто, щоб за нього на цей день забули, ніяких гарантій, що завтра його знову не піймають

- додав він.

Військовий іронічно зазначив, що "мабуть, треба починати красти соляру і відкладати на такі добрі справи".

Отримав 8000 доларів за ухилення родича від мобілізації: на Львівщині оголосили підозру судді05.09.25, 13:56 • 3520 переглядiв

Альона Уткіна

СуспільствоВійна в УкраїніКиївКримінал та НП
Київ