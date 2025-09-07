Командир разведывательного взвода 28-й ОМБр рассказал о "тарифах" ТЦК в Киеве и "платной" мобилизации в выбранное подразделение

Командир разведывательного взвода 28-й бригады рассказал, что в Киеве ТЦК предлагают "услуги" за деньги: за 8000 долларов можно забрать мобилизованного в выбранное подразделение, а "уйти домой" стоит 30 тысяч. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение Ротана Крымского.

Он рассказал, что недавно его знакомого возле дома "принял" ТЦК.

Без шума и пыли он спокойно поехал с ними, через час прошел ВВК в одном из киевских военкоматов и его отправили на ДЗРВ ждать "покупателей". Он набрал меня и спросил, могу ли я его забрать к себе в подразделение. Мы быстренько сделали ему отношение, не получилось. Я начал искать другие варианты. На выходе мне назвали цифру в 8000$ - это чтобы я забрал его к себе в подразделение служить

Командир подчеркнул, что это "тариф" за то, чтобы забрать мужчину и через рекрутинговый центр его бригады мобилизовать знакомого.

Уйти домой - 30 тысяч долларов! Это просто, чтобы о нем на этот день забыли, никаких гарантий, что завтра его снова не поймают