Командир разведывательного взвода 28-й ОМБр рассказал о "тарифах" ТЦК в Киеве и "платной" мобилизации в выбранное подразделение
Киев • УНН
Командир разведывательного взвода 28-й бригады разоблачил коррупционные схемы в киевских ТЦК. За 8000 долларов можно забрать мобилизованного в выбранное подразделение, а "уйти домой" стоит 30 тысяч долларов.
Подробности
Он рассказал, что недавно его знакомого возле дома "принял" ТЦК.
Без шума и пыли он спокойно поехал с ними, через час прошел ВВК в одном из киевских военкоматов и его отправили на ДЗРВ ждать "покупателей". Он набрал меня и спросил, могу ли я его забрать к себе в подразделение. Мы быстренько сделали ему отношение, не получилось. Я начал искать другие варианты. На выходе мне назвали цифру в 8000$ - это чтобы я забрал его к себе в подразделение служить
Командир подчеркнул, что это "тариф" за то, чтобы забрать мужчину и через рекрутинговый центр его бригады мобилизовать знакомого.
Уйти домой - 30 тысяч долларов! Это просто, чтобы о нем на этот день забыли, никаких гарантий, что завтра его снова не поймают
Военный иронично отметил, что "видимо, надо начинать воровать солярку и откладывать на такие добрые дела".
