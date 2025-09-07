$41.350.00
7 сентября, 06:34 • 11786 просмотра
Массированная российская атака дронами и ракетами: сбито более 750 средств нападения - Генштаб
7 сентября, 05:47 • 20826 просмотра
Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)Photo
6 сентября, 19:15 • 42838 просмотра
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
Эксклюзив
6 сентября, 12:37 • 59457 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 87544 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 74315 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47 • 50860 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 54928 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 72875 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
5 сентября, 12:12 • 36900 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Командир разведывательного взвода 28-й ОМБр рассказал о "тарифах" ТЦК в Киеве и "платной" мобилизации в выбранное подразделение

Киев • УНН

 • 258 просмотра

Командир разведывательного взвода 28-й бригады разоблачил коррупционные схемы в киевских ТЦК. За 8000 долларов можно забрать мобилизованного в выбранное подразделение, а "уйти домой" стоит 30 тысяч долларов.

Командир разведывательного взвода 28-й ОМБр рассказал о "тарифах" ТЦК в Киеве и "платной" мобилизации в выбранное подразделение

Командир разведывательного взвода 28-й бригады рассказал, что в Киеве ТЦК предлагают "услуги" за деньги: за 8000 долларов можно забрать мобилизованного в выбранное подразделение, а "уйти домой" стоит 30 тысяч. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение Ротана Крымского.

Подробности

Он рассказал, что недавно его знакомого возле дома "принял" ТЦК.

Без шума и пыли он спокойно поехал с ними, через час прошел ВВК в одном из киевских военкоматов и его отправили на ДЗРВ ждать "покупателей". Он набрал меня и спросил, могу ли я его забрать к себе в подразделение. Мы быстренько сделали ему отношение, не получилось. Я начал искать другие варианты. На выходе мне назвали цифру в 8000$ - это чтобы я забрал его к себе в подразделение служить

- говорится в сообщении.

Командир подчеркнул, что это "тариф" за то, чтобы забрать мужчину и через рекрутинговый центр его бригады мобилизовать знакомого.

Уйти домой - 30 тысяч долларов! Это просто, чтобы о нем на этот день забыли, никаких гарантий, что завтра его снова не поймают

- добавил он.

Военный иронично отметил, что "видимо, надо начинать воровать солярку и откладывать на такие добрые дела".

Получил 8000 долларов за уклонение родственника от мобилизации: на Львовщине объявили подозрение судье05.09.25, 13:56 • 3520 просмотров

Алена Уткина

ОбществоВойна в УкраинеКиевКриминал и ЧП
Киев