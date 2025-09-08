$41.220.13
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
12:30 • 27789 просмотра
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненыеPhoto
12:23 • 20908 просмотра
Удар по зданию Кабмина 7 сентября: россияне использовали не "Шахед", а "Искандер"
Эксклюзив
12:10 • 18290 просмотра
Дефицит в украинских аптеках: один из самых популярных препаратов исчез из продажи, что произошло и когда ждать возвращения
Эксклюзив
09:57 • 21572 просмотра
Киберкорпус ГУР заблокировал топливные карты в россии и "положил" десятки вражеских онлайн-ресурсовPhoto
Эксклюзив
08:37 • 24178 просмотра
Гривна на стероидах: почему сентябрь традиционно является месяцем валютного оптимизма и чего ждать на рынке валют
8 сентября, 06:26 • 25211 просмотра
россия и беларусь могут напасть на НАТО в рамках учений "запад-2025": под угрозой - Сувалкский коридор
8 сентября, 00:43 • 28814 просмотра
В понедельник лидеры Европы прибудут в США для обсуждения соглашения по Украине - Трамп
7 сентября, 16:45 • 40698 просмотра
Трамп готов к новому этапу санкций против россии - Reuters
7 сентября, 05:47 • 62474 просмотра
Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)Photo
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Пытались забрать военнообязанных "домой": в Виннице трем женщинам сообщили о подозрении за акцию против ТЦК

Киев • УНН

 • 1080 просмотра

Трем женщинам в Виннице объявлено подозрение за препятствование работе ТЦК во время мобилизационных мероприятий. Они пытались помешать отправке родственников в пункт сбора и транслировали событие в соцсетях.

Пытались забрать военнообязанных "домой": в Виннице трем женщинам сообщили о подозрении за акцию против ТЦК

Трем участницам акции возле городского стадиона в Виннице, которые препятствовали работе ТЦК во время мобилизационных мероприятий, объявлено подозрение. По данным следствия, женщины пытались помешать отправке своих военнообязанных родственников в пункт сбора и транслировали событие в соцсетях. Об этом сообщила Винницкая областная прокуратура, пишет УНН.

Трем участницам акции по препятствованию военнослужащим Винницкого ОМТЦК и СП возле городского стадиона сообщено о подозрении 

- говорится в сообщении.

Как сообщили прокуроры, 1 августа этого года военнослужащие ТЦК доставили в пункт сбора военнообязанных мужчин, которые находились в розыске из-за уклонения от службы.

Среди мужчин были родственники подозреваемых, которых женщины пытались "забрать домой". В свою поддержку женщины организовали толпу граждан. Одновременно они вели прямую трансляцию события в различных социальных сетях 

- сообщили в прокуратуре.

Как указано, из-за их действий "военнослужащие Винницкого ТЦК не смогли своевременно выполнить свои служебные обязанности".

Действия гражданок квалифицировали как "подстрекательство к препятствованию и препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период и распространение информации о расположении Вооруженных Сил Украины".

Ранее, как указано, подозрения получили еще пятеро участников акции. Следственные действия продолжаются.

Командир разведывательного взвода 28-й ОМБр рассказал о "тарифах" ТЦК в Киеве и "платной" мобилизации в выбранное подразделение07.09.25, 16:33 • 9158 просмотров

Алена Уткина

Криминал и ЧП
Митинги в Украине
Вооруженные силы Украины
Винница