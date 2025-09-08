Пытались забрать военнообязанных "домой": в Виннице трем женщинам сообщили о подозрении за акцию против ТЦК
Киев • УНН
Трем женщинам в Виннице объявлено подозрение за препятствование работе ТЦК во время мобилизационных мероприятий. Они пытались помешать отправке родственников в пункт сбора и транслировали событие в соцсетях.
Трем участницам акции возле городского стадиона в Виннице, которые препятствовали работе ТЦК во время мобилизационных мероприятий, объявлено подозрение. По данным следствия, женщины пытались помешать отправке своих военнообязанных родственников в пункт сбора и транслировали событие в соцсетях. Об этом сообщила Винницкая областная прокуратура, пишет УНН.
Трем участницам акции по препятствованию военнослужащим Винницкого ОМТЦК и СП возле городского стадиона сообщено о подозрении
Как сообщили прокуроры, 1 августа этого года военнослужащие ТЦК доставили в пункт сбора военнообязанных мужчин, которые находились в розыске из-за уклонения от службы.
Среди мужчин были родственники подозреваемых, которых женщины пытались "забрать домой". В свою поддержку женщины организовали толпу граждан. Одновременно они вели прямую трансляцию события в различных социальных сетях
Как указано, из-за их действий "военнослужащие Винницкого ТЦК не смогли своевременно выполнить свои служебные обязанности".
Действия гражданок квалифицировали как "подстрекательство к препятствованию и препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период и распространение информации о расположении Вооруженных Сил Украины".
Ранее, как указано, подозрения получили еще пятеро участников акции. Следственные действия продолжаются.
