Найбільший аеропорт Швейцарії скасовує обмеження на рідини в ручній поклажі

$42.180.00
49.230.00
ukenru
6 грудня, 09:02 • 11600 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49 • 20551 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 22665 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 33253 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 43167 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
5 грудня, 14:41 • 33363 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17 • 62141 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 38832 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 36964 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 47458 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
2м/с
80%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Українці сьогодні будуть без світла довше: після масованої атаки рф Укренерго збільшило обсяги відключень6 грудня, 08:30 • 10176 перегляди
У Фастові ворог знищив будівлю залізничного вокзалу та два електропотяги6 грудня, 10:04 • 3944 перегляди
Усе залежить від готовності рф: Держдеп зробив заяву після зустрічі представників України та США6 грудня, 10:17 • 9544 перегляди
Запорізька АЕС вночі залишилась без зовнішнього електропостачання - МАГАТЕ11:02 • 5702 перегляди
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради12:23 • 10141 перегляди
Публікації
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради12:23 • 10186 перегляди
Жива, штучна чи в горщику: фахівці розповіли, яка ялинка найекологічніша5 грудня, 17:32 • 29806 перегляди
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони5 грудня, 11:30 • 44846 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?5 грудня, 11:17 • 62141 перегляди
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі5 грудня, 06:30 • 54915 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Ігор Клименко
Рафаель Гроссі
Стів Віткофф
Актуальні місця
Україна
Київська область
Фастів
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 25227 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 33602 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 35596 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 49566 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 48663 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Бук (ЗРК)
Дипломатка

Найбільший аеропорт Швейцарії скасовує обмеження на рідини в ручній поклажі

Київ • УНН

 • 62 перегляди

З літа 2026 року аеропорт Цюриха скасує обмеження на обсяг рідин у ручній поклажі завдяки новим сканерам. Дозволено буде перевозити до 2 літрів рідини, а електронні пристрої та рідини не потрібно буде витягати з багажу.

Найбільший аеропорт Швейцарії скасовує обмеження на рідини в ручній поклажі

Від літа 2026 року в найбільшому аеропорту Швейцарії, Цюриху, обмеження на обсяг рідини, яку можна брати на борт, буде скасовано. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Swissinfo, пише УНН.

Деталі

Нові правила безпеки в аеропорту Цюриха стали можливі завдяки тому, що там починають запроваджувати нові сканери з покращеною здатністю виявляти та розпізнавати обʼєкти.

Завдяки новим сканерам рідини та електронні пристрої можна буде залишати в багажі, а не пред'являти окремо під час перевірки безпеки.

Тоді як зараз рідини можна перевозити в контейнерах об'ємом до 100 мл, з літа, коли в апропорту Цюриха будуть замінені всі сканери на нові, можна буде перевозити рідини в контейнерах об'ємом до 2 літрів.

Це великий крок вперед у технології перевірки

- сказав журналістам заступник керівника служби безпеки аеропорту Рето Ланц.

Крім того, на мандрівників чекає ще одна інновація: після проходження контрольно-пропускного пункту в аеропорту Цюриха контейнери з ручною поклажею автоматично повертаються до місця відправлення.

Ручна поклажа - безкоштовно і для всіх: європарламент готує революційні зміни для авіапасажирів24.06.25, 15:31 • 4078 переглядiв

Ольга Розгон

Новини Світу
Техніка
Швейцарія