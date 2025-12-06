Найбільший аеропорт Швейцарії скасовує обмеження на рідини в ручній поклажі
Київ • УНН
З літа 2026 року аеропорт Цюриха скасує обмеження на обсяг рідин у ручній поклажі завдяки новим сканерам. Дозволено буде перевозити до 2 літрів рідини, а електронні пристрої та рідини не потрібно буде витягати з багажу.
Від літа 2026 року в найбільшому аеропорту Швейцарії, Цюриху, обмеження на обсяг рідини, яку можна брати на борт, буде скасовано. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Swissinfo, пише УНН.
Деталі
Нові правила безпеки в аеропорту Цюриха стали можливі завдяки тому, що там починають запроваджувати нові сканери з покращеною здатністю виявляти та розпізнавати обʼєкти.
Завдяки новим сканерам рідини та електронні пристрої можна буде залишати в багажі, а не пред'являти окремо під час перевірки безпеки.
Тоді як зараз рідини можна перевозити в контейнерах об'ємом до 100 мл, з літа, коли в апропорту Цюриха будуть замінені всі сканери на нові, можна буде перевозити рідини в контейнерах об'ємом до 2 літрів.
Це великий крок вперед у технології перевірки
Крім того, на мандрівників чекає ще одна інновація: після проходження контрольно-пропускного пункту в аеропорту Цюриха контейнери з ручною поклажею автоматично повертаються до місця відправлення.
