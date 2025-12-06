Крупнейший аэропорт Швейцарии отменяет ограничения на провоз жидкостей в ручной клади
Киев • УНН
С лета 2026 года аэропорт Цюриха отменит ограничения на объем жидкостей в ручной клади благодаря новым сканерам. Разрешено будет перевозить до 2 литров жидкости, а электронные устройства и жидкости не нужно будет извлекать из багажа.
С лета 2026 года в крупнейшем аэропорту Швейцарии, Цюрихе, ограничения на объем жидкости, которую можно брать на борт, будут отменены. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Swissinfo, пишет УНН.
Детали
Новые правила безопасности в аэропорту Цюриха стали возможны благодаря тому, что там начинают внедрять новые сканеры с улучшенной способностью обнаруживать и распознавать объекты.
Благодаря новым сканерам жидкости и электронные устройства можно будет оставлять в багаже, а не предъявлять отдельно во время проверки безопасности.
Тогда как сейчас жидкости можно перевозить в контейнерах объемом до 100 мл, с лета, когда в аэропорту Цюриха будут заменены все сканеры на новые, можно будет перевозить жидкости в контейнерах объемом до 2 литров.
Это большой шаг вперед в технологии проверки
Кроме того, путешественников ждет еще одна инновация: после прохождения контрольно-пропускного пункта в аэропорту Цюриха контейнеры с ручной кладью автоматически возвращаются к месту отправления.
