Крупнейший аэропорт Швейцарии отменяет ограничения на провоз жидкостей в ручной клади

С лета 2026 года в крупнейшем аэропорту Швейцарии, Цюрихе, ограничения на объем жидкости, которую можно брать на борт, будут отменены. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Swissinfo, пишет УНН.

Детали

Новые правила безопасности в аэропорту Цюриха стали возможны благодаря тому, что там начинают внедрять новые сканеры с улучшенной способностью обнаруживать и распознавать объекты.

Благодаря новым сканерам жидкости и электронные устройства можно будет оставлять в багаже, а не предъявлять отдельно во время проверки безопасности.

Тогда как сейчас жидкости можно перевозить в контейнерах объемом до 100 мл, с лета, когда в аэропорту Цюриха будут заменены все сканеры на новые, можно будет перевозить жидкости в контейнерах объемом до 2 литров.

Это большой шаг вперед в технологии проверки - сказал журналистам заместитель руководителя службы безопасности аэропорта Рето Ланц.

Кроме того, путешественников ждет еще одна инновация: после прохождения контрольно-пропускного пункта в аэропорту Цюриха контейнеры с ручной кладью автоматически возвращаются к месту отправления.

