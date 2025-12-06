Крупнейший аэропорт Швейцарии отменяет ограничения на провоз жидкостей в ручной клади

$42.180.00
49.230.00
ukenru
6 декабря, 09:02 • 11888 просмотра
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращениеVideo
6 декабря, 07:49 • 21150 просмотра
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00 • 23163 просмотра
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традицииPhoto
5 декабря, 18:15 • 33729 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45 • 43530 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
5 декабря, 14:41 • 33500 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
5 декабря, 11:17 • 62513 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 38919 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 37001 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 47491 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
3.1м/с
79%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Украинцы сегодня будут без света дольше: после массированной атаки рф Укрэнерго увеличило объемы отключений6 декабря, 08:30 • 10542 просмотра
В Фастове враг уничтожил здание железнодорожного вокзала и два электропоезда6 декабря, 10:04 • 4316 просмотра
Все зависит от готовности рф: Госдеп сделал заявление после встречи представителей Украины и США6 декабря, 10:17 • 10139 просмотра
Запорожская АЭС ночью осталась без внешнего электроснабжения - МАГАТЭ11:02 • 6410 просмотра
Как выбрать легальную елку: правоохранители дали советы12:23 • 10704 просмотра
публикации
Как выбрать легальную елку: правоохранители дали советы12:23 • 10721 просмотра
Живая, искусственная или в горшке: специалисты рассказали, какая елка самая экологичная5 декабря, 17:32 • 30073 просмотра
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты5 декабря, 11:30 • 45106 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?5 декабря, 11:17 • 62513 просмотра
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше5 декабря, 06:30 • 55157 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Игорь Клименко
Дональд Трамп
Рафаэль Гросси
Актуальные места
Украина
Киевская область
Fastiv
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 25382 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 33767 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 35745 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 49726 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 48801 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
ЗРК Бук
Дипломатка

Крупнейший аэропорт Швейцарии отменяет ограничения на провоз жидкостей в ручной клади

Киев • УНН

 • 402 просмотра

С лета 2026 года аэропорт Цюриха отменит ограничения на объем жидкостей в ручной клади благодаря новым сканерам. Разрешено будет перевозить до 2 литров жидкости, а электронные устройства и жидкости не нужно будет извлекать из багажа.

Крупнейший аэропорт Швейцарии отменяет ограничения на провоз жидкостей в ручной клади

С лета 2026 года в крупнейшем аэропорту Швейцарии, Цюрихе, ограничения на объем жидкости, которую можно брать на борт, будут отменены. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Swissinfo, пишет УНН.

Детали

Новые правила безопасности в аэропорту Цюриха стали возможны благодаря тому, что там начинают внедрять новые сканеры с улучшенной способностью обнаруживать и распознавать объекты.

Благодаря новым сканерам жидкости и электронные устройства можно будет оставлять в багаже, а не предъявлять отдельно во время проверки безопасности.

Тогда как сейчас жидкости можно перевозить в контейнерах объемом до 100 мл, с лета, когда в аэропорту Цюриха будут заменены все сканеры на новые, можно будет перевозить жидкости в контейнерах объемом до 2 литров.

Это большой шаг вперед в технологии проверки

- сказал журналистам заместитель руководителя службы безопасности аэропорта Рето Ланц.

Кроме того, путешественников ждет еще одна инновация: после прохождения контрольно-пропускного пункта в аэропорту Цюриха контейнеры с ручной кладью автоматически возвращаются к месту отправления.

Ручная кладь – бесплатно и для всех: европарламент готовит революционные изменения для авиапассажиров24.06.25, 15:31 • 4078 просмотров

Ольга Розгон

Новости Мира
Техника
Швейцария