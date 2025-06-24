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Ручная кладь – бесплатно и для всех: европарламент готовит революционные изменения для авиапассажиров

Киев • УНН

 • 2048 просмотра

Европейский парламент рассматривает возможность запрета авиакомпаниям взимать плату за ручную кладь весом до 7 килограммов. Эта инициатива имеет целью стандартизировать правила перевозки багажа и улучшить права пассажиров.

Ручная кладь – бесплатно и для всех: европарламент готовит революционные изменения для авиапассажиров

Европейский парламент может запретить авиакомпаниям взимать плату за перевозку сумок весом до 7 килограммов. Сейчас предложение одобрено, но реформу обещают продвигать и дальше.

Передает УНН со ссылкой на Рolitico и Reisereporter.

Детали

В транспортном комитете Европейского парламента во вторник одобрили поправку о правах авиапассажиров. Речь идет о праве путешествовать с ручной кладью весом до 7 килограммов без уплаты дополнительных сборов.

Планы таковы, что в случае успешного продвижения реформы, 7-килограммовый багаж будет разрешено перевозить авиарейсами бесплатно.

Контекст

Правила относительно ручной клади значительно отличаются в разных авиакомпаниях:

  • некоторые авиакомпании включают в стоимость билета тележку и сумку;
    • другие могут разрешить взять только небольшой рюкзак;
      • еще есть авиакомпании, которые даже имеют разные правила перевозки ручной клади в зависимости от класса билета.

        Все это разнообразит, но и также вносит сложности. Поэтому в последние годы обсуждается принятие общеевропейской стандартизации, которая должна была бы исправить ситуацию.

        Пока есть только предварительные наработки, изменения не вступили в силу. Впрочем появляется дискуссия.  Если новая инициатива относительно багажа для путешественников выглядит привлекательно, то в ряде авиакомпаний похоже раскритиковали инициативу.

        Ассоциация авиакомпаний Airlines for Europe (A4E), членами которой являются Ryanair, Lufthansa, EasyJet и Air France-KLM, резко раскритиковала предложение парламента в пресс-релизе от 19 июня.

        Согласно их выводам, предложение о ручной клади "ограничит выбор потребителей" и введет "обязательный размер ручной клади" для всех пассажиров.

        А что дальше? "Обязательный попкорн и напитки в составе вашего билета в кино?" - говорит Урания Георгуцаку, управляющий директор лобби-авиакомпании Airlines for Europe (A4E). 

        Европейский парламент должен позволить путешественникам решать, какие услуги они хотят, за какие услуги платить и, что важно, какие услуги они не хотят

        - сказала она в своем заявлении перед голосованием во вторник.

        Впрочем смягчение правил перевозки ручной клади поддерживает широкая коалиция политических групп. Теперь предложенная поправка является частью позиции Европарламента, направленной на усиление соблюдения прав авиапассажиров.

        Напомним

        Североамериканские и европейские авиакомпании отменили рейсы в Персидский залив после ударов США по Ирану, что привело к закрытию воздушного пространства и усилению проблем с безопасностью.

        Весной 2025 года УНН передавал: Wizz Air, Ryanair и AirBaltic планируют возобновить рейсы в Украину. Несколько авиакомпаний выражали заинтересованность в возобновлении рейсов в Украину после открытия украинского неба. В частности, компания Wizz разработала план открытия 100 маршрутов в первые шесть месяцев после открытия авиасообщения

        Игорь Тележников

        Игорь Тележников

        Новости МираФинансы
        Wizz Air
        Ryanair
        Люфтганза
        Европейский парламент
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