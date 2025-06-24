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Ручна поклажа - безкоштовно і для всіх: європарламент готує революційні зміни для авіапасажирів

Київ • УНН

 • 2200 перегляди

Європейський парламент розглядає можливість заборони авіакомпаніям стягувати плату за ручну поклажу вагою до 7 кілограмів. Ця ініціатива має на меті стандартизувати правила перевезення багажу та покращити права пасажирів.

Ручна поклажа - безкоштовно і для всіх: європарламент готує революційні зміни для авіапасажирів

Європейський парламент може заборонити авіакомпаніям стягувати плату за перевезення сумок вагою до 7 кілограмів. Наразі схвалено пропозицію, але реформу обіцяють просуувати і надалі.

Передає УНН із посиланням на Рolitico та Reisereporter.

Деталі

У транспортному комітеті Європейського парламенту у вівторок схвалили поправку про права авіапасажирів. Ідеться про право подорожувати з ручною поклажею вагою до 7 кілограмів без сплати додаткових зборів.

Плани такі, що у разі успішного просування реформи, 7-кілограмовий багаж буде дозволено перевозити авіарейсами безкоштовно.

Контекст

Правила щодо ручної поклажі значно відрізняються в різних авіакомпаніях:

  • деякі авіакомпанії включають у вартість квитка візок і сумку;
    • інші можуть дозволити взяти лише невеликий рюкзак;
      • ще є авіакомпанії, які навіть мають різні правила перевезення ручної поклажі залежно від класу квитка.

        Все це урізноманітнює, але й також вносить складнощі. Тож у останні роки обговорюється ухвалення загальноєвропейської стандартизації, яка мала б виправити ситуацію.

        Поки є лише попередніі напрацювання, зміни не набули чинності. Втім з'являється дискусія.  Якщо нова ініціатива стосовно поклажі для мандрівників виглядає привабливо, то у низці авіакомпаній схоже розкритикували ініціативу.

        Асоціація авіакомпаній Airlines for Europe (A4E), членами якої є Ryanair, Lufthansa, EasyJet і Air France-KLM, різко розкритикувала пропозицію парламенту в прес-релізі від 19 червня.

        Згідно з їх висновками, пропозиція про ручну поклажу "обмежить вибір споживачів" і запровадить "обов'язковий розмір ручної поклажі" для всіх пасажирів.

        А що далі? "Обов’язковий попкорн та напої у складі вашого квитка в кіно?" - каже Уранія Георгуцаку, керуючий директор лобі-авіакомпанії Airlines for Europe (A4E). 

        Європейський парламент повинен дозволити мандрівникам вирішувати, які послуги вони хочуть, за які послуги платити і, що важливо, які послуги вони не хочуть

        - сказала вона у своїй заяві перед голосуванням у вівторок.

        Втім пом'якшення правил перевезення ручної поклажі підтримує широка коаліція політичних груп. Тепер запропонована поправка є частиною позиції Європарламенту, спрямованої на посилення дотримання прав авіапасажирів.

        Нагадаємо

        Північноамериканські та європейські авіакомпанії скасували рейси до Перської затоки після ударів США по Ірану, що призвело до закриття повітряного простору та посилення проблем з безпекою.

        Навесні 2025 року УНН передавав: Wizz Air, Ryanair та AirBaltic планують відновити рейси в Україну. Декілька авіакомпаній висловлювали зацікавленість у відновленні рейсів до України після відкриття українського неба. Зокрема, компанія Wizz розробила план відкриття 100 маршрутів в перші шість місяців після відкриття авіасполучення

        Ігор Тележніков

        Ігор Тележніков

        Новини СвітуФінанси
        Wizz Air
        Ryanair
        Lufthansa
        Європейський парламент
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