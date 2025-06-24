Ручна поклажа - безкоштовно і для всіх: європарламент готує революційні зміни для авіапасажирів

Європейський парламент може заборонити авіакомпаніям стягувати плату за перевезення сумок вагою до 7 кілограмів. Наразі схвалено пропозицію, але реформу обіцяють просуувати і надалі.

Передає УНН із посиланням на Рolitico та Reisereporter.

У транспортному комітеті Європейського парламенту у вівторок схвалили поправку про права авіапасажирів. Ідеться про право подорожувати з ручною поклажею вагою до 7 кілограмів без сплати додаткових зборів.

Плани такі, що у разі успішного просування реформи, 7-кілограмовий багаж буде дозволено перевозити авіарейсами безкоштовно.

Правила щодо ручної поклажі значно відрізняються в різних авіакомпаніях:

Все це урізноманітнює, але й також вносить складнощі. Тож у останні роки обговорюється ухвалення загальноєвропейської стандартизації, яка мала б виправити ситуацію.

Поки є лише попередніі напрацювання, зміни не набули чинності. Втім з'являється дискусія. Якщо нова ініціатива стосовно поклажі для мандрівників виглядає привабливо, то у низці авіакомпаній схоже розкритикували ініціативу.

Асоціація авіакомпаній Airlines for Europe (A4E), членами якої є Ryanair, Lufthansa, EasyJet і Air France-KLM, різко розкритикувала пропозицію парламенту в прес-релізі від 19 червня.

Згідно з їх висновками, пропозиція про ручну поклажу "обмежить вибір споживачів" і запровадить "обов'язковий розмір ручної поклажі" для всіх пасажирів.

А що далі? "Обов’язковий попкорн та напої у складі вашого квитка в кіно?" - каже Уранія Георгуцаку, керуючий директор лобі-авіакомпанії Airlines for Europe (A4E).

Європейський парламент повинен дозволити мандрівникам вирішувати, які послуги вони хочуть, за які послуги платити і, що важливо, які послуги вони не хочуть