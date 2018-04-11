"Нафтогаз" може подати до суду, якщо "Газпром" не виконає зобов'язань щодо транзиту - Мін'юст
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. “Нафтогаз” може звернутися до суду, щоб компенсувати збитки, пов’язані з тим, що “Газпром” не виконає своїх обов’язків щодо транзиту газу до кінця 2019 року. Про це на прес-конференції повідомив міністр юстиції Павло Петренко, передає кореспондент УНН.
“Стосовно положень транзитного контракту, що діє до 2019 року, то кожна із сторін має виконати свої зобов’язання. І тут не може бути жодних заперечень, які зараз висуває „Газпром“, говорячи, що вони не хочуть виконувати транзитний договір, тому що їм не подобається рішення Стокгольмського арбітражу. Хочу нагадати „Газпрому“, що положення контракту про саме такий спосіб вирішення судових спорів було підписано російською компанією, коли укладався цей контракт. Тому очевидно, що треба дочекатись завершення переговорів між двома компаніями, але у разі, якщо якась із сторін (в даному випадку „Газпром“) буде ухилятися від виконання свої зобов’язань, то у „Нафтогазу“ є всі можливості звернутися до суду, щоб компенсувати збитки, пов’язані з тим, що, умовно, „Газпром“ не виконає своїх обов’язків по транзиту газу до кінця 2019 року”, — зауважив Петренко.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У "Нафтогазі" розповіли, як змусять "Газпром" виконати рішення арбітражу
Також він додав, що ті юридичні заходи, які вживаються “Нафтогазом” щодо виконання “Газпромом” рішення Стокгольмського арбітражу, абсолютно правильні, вони спрямовані на фактичне виконання цього рішення, яке обов’язкове до виконання на підставі Нью-Йоркської конвенції, яка визнана абсолютною більшістю країн світу.
“Фактичне виконання передбачає стягнення боргу за рахунок майна боржника. Тому „Нафтогаз“ зробив абсолютно правильне рішення, що пішов паралельним юридичним шляхом щодо пред’явлення до виконання цього рішення арбітражу в тих країнах, які є учасниками конвенції, і де є активи „Газпрому“ (газ у сховищах, кошти на банківських рахунках). Тому „Газпром“ не має іншого виходу, окрім як виконати це рішення, в тому числі щодо пені, яка нараховується через невиконання рішення арбітражу”, — наголосив голова Мін’юсту.