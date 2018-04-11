"Нафтогаз" може подати до суду, якщо "Газпром" не виконає зобов'язань щодо транзиту - Мін'юст

ukru
Ексклюзив
13:52 • 12071 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
10:32 • 137085 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

09:27 • 115664 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

08:24 • 174688 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 160333 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 203806 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 198798 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 236911 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 133627 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 136267 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
1.8 м/с
51 %
751 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

26 березня, 04:40 • 183405 перегляди
Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

26 березня, 05:45 • 135531 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 189324 перегляди
Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

26 березня, 08:07 • 129233 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

08:54 • 57442 перегляди
Публікації
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

10:32 • 137159 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

08:24 • 174758 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 189324 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

26 березня, 04:40 • 183405 перегляди
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 236943 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

13:05 • 23645 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

12:30 • 21908 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

11:09 • 33195 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

09:14 • 49473 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

08:54 • 57442 перегляди
Актуальне
"Нафтогаз" може подати до суду, якщо "Газпром" не виконає зобов'язань щодо транзиту - Мін'юст

"Нафтогаз" може подати до суду, якщо "Газпром" не виконає зобов'язань щодо транзиту - Мін'юст

Київ • УНН

 • 10546 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. “Нафтогаз” може звернутися до суду, щоб компенсувати збитки, пов’язані з тим, що “Газпром” не виконає своїх обов’язків щодо транзиту газу до кінця 2019 року. Про це на прес-конференції повідомив міністр юстиції Павло Петренко, передає кореспондент УНН.

“Стосовно положень транзитного контракту, що діє до 2019 року, то кожна із сторін має виконати свої зобов’язання. І тут не може бути жодних заперечень, які зараз висуває „Газпром“, говорячи, що вони не хочуть виконувати транзитний договір, тому що їм не подобається рішення Стокгольмського арбітражу. Хочу нагадати „Газпрому“, що положення контракту про саме такий спосіб вирішення судових спорів було підписано російською компанією, коли укладався цей контракт. Тому очевидно, що треба дочекатись завершення переговорів між двома компаніями, але у разі, якщо якась із сторін (в даному випадку „Газпром“) буде ухилятися від виконання свої зобов’язань, то у „Нафтогазу“ є всі можливості звернутися до суду, щоб компенсувати збитки, пов’язані з тим, що, умовно, „Газпром“ не виконає своїх обов’язків по транзиту газу до кінця 2019 року”, — зауважив Петренко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У "Нафтогазі" розповіли, як змусять "Газпром" виконати рішення арбітражу

Також він додав, що ті юридичні заходи, які вживаються “Нафтогазом” щодо виконання “Газпромом” рішення Стокгольмського арбітражу, абсолютно правильні, вони спрямовані на фактичне виконання цього рішення, яке обов’язкове до виконання на підставі Нью-Йоркської конвенції, яка визнана абсолютною більшістю країн світу.

“Фактичне виконання передбачає стягнення боргу за рахунок майна боржника. Тому „Нафтогаз“ зробив абсолютно правильне рішення, що пішов паралельним юридичним шляхом щодо пред’явлення до виконання цього рішення арбітражу в тих країнах, які є учасниками конвенції, і де є активи „Газпрому“ (газ у сховищах, кошти на банківських рахунках). Тому „Газпром“ не має іншого виходу, окрім як виконати це рішення, в тому числі щодо пені, яка нараховується через невиконання рішення арбітражу”, — наголосив голова Мін’юсту.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.40
Brent
$73.04
Bitcoin
$87,763.70
S&P 500
$5,758.38
Газ TTF
$40.95
Золото
$3,061.75
Ethereum
$2,064.63