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"Нафтогаз" может подать в суд, если "Газпром" не выполнит обязательства по транзиту - Минюст

"Нафтогаз" может подать в суд, если "Газпром" не выполнит обязательства по транзиту - Минюст

Киев  •  УНН

 • 10544 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. "Нафтогаз" может обратиться в суд, чтобы компенсировать убытки, связанные с тем, что "Газпром" не выполнит своих обязанностей по транзиту газа до конца 2019 года. Об этом на пресс-конференции сообщил министр юстиции Павел Петренко, передает корреспондент УНН.

"Относительно положений транзитного контракта, действующего до 2019 года, то каждая из сторон должна выполнить свои обязательства. И здесь не может быть никаких возражений, которые сейчас выдвигает "Газпром", говоря, что они не хотят выполнять транзитный договор, потому что им не нравится решение Стокгольмского арбитража. Хочу напомнить "Газпрому", что положения контракта об именно таком способе решения судебных споров было подписано российской компанией, когда заключался этот контракт. Поэтому очевидно, что надо дождаться завершения переговоров между двумя компаниями, но в случае, если какая-то из сторон (в данном случае "Газпром") будет уклоняться от выполнения своих обязательств, то у "Нафтогаза" есть все возможности обратиться в суд, чтобы компенсировать убытки, связанные с тем, что, условно, "Газпром" не выполнит своих обязанностей по транзиту газа до конца 2019 года", - отметил Петренко.

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Также он добавил, что те юридические меры, принимаемые "Нафтогазом" по выполнению "Газпромом" решение Стокгольмского арбитража, абсолютно правильные, они направлены на фактическое исполнение этого решения, которое обязательно для исполнения на основании Нью-Йоркской конвенции, признанной абсолютным большинством стран мира.

"Фактическое выполнение предусматривает взыскание долга за счет имущества должника. Поэтому "Нафтогаз" сделал абсолютно правильное решение, пошел параллельным юридическим путем для предъявления к исполнению этого решения арбитража в тех странах, которые являются участниками конвенции, и где есть активы "Газпрома" (газ в хранилищах, средства на банковских счетах). Поэтому "Газпром" не имеет другого выхода, кроме как выполнить это решение, в том числе по пени, начисляемой за невыполнение решения арбитража", - подчеркнул глава Минюста.

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