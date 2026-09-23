Нафта продовжує падати в ціні, оскільки США та Іран пробують домовлятися про мир

Світові ціни на нафту продовжили знижуватися після повідомлень про прогрес у переговорах США з Іраном та підготовку Саудівської Аравії до відновлення роботи ключового нафтопроводу "Схід – Захід". Американська WTI подешевшала нижче $90 за барель після падіння приблизно на 10% за попередні 5 днів, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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Ф'ючерси на WTI знизилися ще на 1% – до $89,66 за барель. Нафта Brent втратила 1,1% і торгувалася на рівні $99,25 за барель.

Президент США Дональд Трамп повідомив про "дуже продуктивну" зустріч американських представників з іранськими посланцями та заявив, що сторони планують продовжити контакти.

Саудівська Аравія готується відновити ключовий нафтопровід

Додатковий тиск на ціни чинять очікування відновлення експорту через саудівський нафтопровід "Схід – Захід", який дозволяє транспортувати нафту в обхід Ормузької протоки.

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Його пропускна здатність сягає 7 млн барелів на добу. Нафтопровід пошкодили під час атак на початку вересня, однак Саудівська Аравія планує відновити експорт цим маршрутом найближчими днями.

Попри останнє падіння, від початку року нафта подорожчала більш ніж на 60% через війну на Близькому Сході та перебої з постачанням через Ормузьку протоку.

Саудівська Аравія перезапустила нафтопровід потужністю 7 млн барелів на добу після атак дронів