Нефть продолжает дешеветь, поскольку США и Иран пытаются договориться о мире
Киев • УНН
WTI упала до $89,66, Brent — до $99,25 за баррель. На цены давят прогресс в переговорах между США и Ираном и восстановление работы саудовского нефтепровода.
Мировые цены на нефть продолжили снижаться после сообщений о прогрессе в переговорах США с Ираном и подготовке Саудовской Аравии к возобновлению работы ключевого нефтепровода «Восток – Запад». Американская WTI подешевела ниже $90 за баррель после падения примерно на 10% за предыдущие 5 дней, сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Подробности
Фьючерсы на WTI снизились еще на 1% — до $89,66 за баррель. Нефть Brent потеряла 1,1% и торговалась на уровне $99,25 за баррель.
Президент США Дональд Трамп сообщил об «очень продуктивной» встрече американских представителей с иранскими посланниками и заявил, что стороны планируют продолжить контакты.
Саудовская Аравия готовится возобновить работу ключевого нефтепровода
Дополнительное давление на цены оказывают ожидания возобновления экспорта через саудовский нефтепровод «Восток – Запад», который позволяет транспортировать нефть в обход Ормузского пролива.
Трамп заявил о «больших шансах» на соглашение с Ираном после встречи Виткоффа и Кушнера с посредниками23.09.26, 00:17 • 2606 просмотров
Его пропускная способность достигает 7 млн баррелей в сутки. Нефтепровод был поврежден во время атак в начале сентября, однако Саудовская Аравия планирует возобновить экспорт по этому маршруту в ближайшие дни.
Несмотря на последнее падение, с начала года нефть подорожала более чем на 60% из-за войны на Ближнем Востоке и перебоев с поставками через Ормузский пролив.
Саудовская Аравия перезапустила нефтепровод мощностью 7 млн баррелей в сутки после атак дронов22.09.26, 23:27 • 11822 просмотра