Нефть продолжает дешеветь, поскольку США и Иран пытаются договориться о мире

Мировые цены на нефть продолжили снижаться после сообщений о прогрессе в переговорах США с Ираном и подготовке Саудовской Аравии к возобновлению работы ключевого нефтепровода «Восток – Запад». Американская WTI подешевела ниже $90 за баррель после падения примерно на 10% за предыдущие 5 дней, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

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Фьючерсы на WTI снизились еще на 1% — до $89,66 за баррель. Нефть Brent потеряла 1,1% и торговалась на уровне $99,25 за баррель.

Президент США Дональд Трамп сообщил об «очень продуктивной» встрече американских представителей с иранскими посланниками и заявил, что стороны планируют продолжить контакты.

Саудовская Аравия готовится возобновить работу ключевого нефтепровода

Дополнительное давление на цены оказывают ожидания возобновления экспорта через саудовский нефтепровод «Восток – Запад», который позволяет транспортировать нефть в обход Ормузского пролива.

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Его пропускная способность достигает 7 млн баррелей в сутки. Нефтепровод был поврежден во время атак в начале сентября, однако Саудовская Аравия планирует возобновить экспорт по этому маршруту в ближайшие дни.

Несмотря на последнее падение, с начала года нефть подорожала более чем на 60% из-за войны на Ближнем Востоке и перебоев с поставками через Ормузский пролив.

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