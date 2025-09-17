$41.180.06
48.660.16
ukenru
Ексклюзив
05:30 • 9088 перегляди
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
02:27 • 9734 перегляди
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рікVideo
16 вересня, 16:50 • 52696 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 78388 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 14:08 • 43032 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17 • 57064 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 81140 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 09:54 • 30396 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Ексклюзив
16 вересня, 09:19 • 60847 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
16 вересня, 08:08 • 38302 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
Нафта подешевшала після зростання, але геополітична нестабільність стримує падіння

Київ • УНН

 • 124 перегляди

Ф'ючерси на нафту Brent впали на 0,1% до $68,39 за барель, а WTI - на 0,1% до $64,4. Це сталося після зростання цін на 1% через побоювання перебоїв з поставками з росії та очікування зниження ставки ФРС.

Нафта подешевшала після зростання, але геополітична нестабільність стримує падіння

Ціни на нафту трохи знизилися в середу після зростання більш ніж на 1% на попередній сесії. Однак геополітична нестабільність, що зберігається, стримувала рух на ринку, в той час як трейдери також очікували зниження процентної ставки Федеральною резервною системою США, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

До 06:30 за Гринвічем (09:30 за Києвом) ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 8 центів, або на 0,1%, до $68,39 за барель, тоді як ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate впали на 6 центів, або на 0,1%, до $64,4.

Під час останньої торгової сесії ціни на нафту зросли більш ніж на 1% через побоювання можливих перебоїв з постачаннями з росії.

Повідомлялося, що російський нафтопровідний монополіст "транснефть" попередив виробників про можливе скорочення видобутку після атак безпілотників на критично важливі експортні порти та НПЗ.

рф близька до скорочення видобутку нафти, "транснефть" почала попереджати виробників - Reuters16.09.25, 16:58 • 2768 переглядiв

"Ринок зосереджений на геополітичній волатильності та потенційних перебоях із постачаннями з росії. Ринкові коливання, як і раніше, підтримують високі ціни", - заявив Емріл Джаміль, старший аналітик з нафти в London Stock Exchange Group.

Інвестори також очікують на результати засідання ФРС, яке відбудеться 16-17 вересня. В обговоренні візьме участь новий член ради керуючих ФРС Стівен Міран, який перебуває у відпустці через відставку з адміністрації Трампа, а також Ліза Кук, другий політик, яка, як і раніше, стикається зі спробами президента Дональда Трампа домогтися її відставки.

Очікується, що у середу центральний банк США знизить відсоткову ставку на 25 базисних пунктів, що має стимулювати економіку та підвищити попит на пальне.

"Ринки роблять ставку на зниження ставки ФРС на 25 базисних пунктів сьогодні ввечері, що, на думку трейдерів, може знизити вартість запозичень і підвищити попит на паливо", - заявила Пріянка Сачдева, старший аналітик ринку Phillip Nova.

Вона додала, що ралі також було зумовлено геополітичними коливаннями та ризиками перебоїв із поставками, пов'язаними з конфліктами.

"Проте я зберігаю обережність. Глобальний надлишок пропозиції до кінця 2025 року виглядає практично неминучим, оскільки ОПЕК+ нарощує видобуток", - додав Сачдева.

Аналітик IG Market Тоні Сікамор заявив, що увага ринку буде зосереджена на тому, "скільки членів приєднаються до Стівена Мірана в незгоді зі зниженням ставки на 50 базисних пунктів", чи то його прогноз передбачає два чи три зниження на 25 базисних пунктів, і на "тоні голови ФРС Павелла під час пресконференції".

Будь-яка реакція "купуй на чутках, продавай на фактах" щодо ризикових активів, включаючи нафту, буде короткочасною з огляду на можливість подальшого зниження ставки на 25 базисних пунктів у жовтні та грудні, сказав Сікамор.

Потенційно оптимістичним сигналом для зростання є дані, опубліковані у вівторок, які показали, що запаси нафти та бензину в США минулого тижня впали, тоді як запаси дистилятів зросли, повідомили ринкові джерела з посиланням на дані Американського інституту нафти.

Запаси нафти скоротилися на 3,42 млн барелів, а запаси бензину - на 691 000 барелів за тиждень, що закінчився 12 вересня, тоді як запаси дистилятів зросли на 1,91 млн барелів порівняно з попереднім тижнем, повідомили джерела.

Ринок стежитиме за тим, чи опубліковані в середу дані Управління енергетичної інформації США відповідатимуть цим даними.

Опитування Reuters показало, що, за оцінками аналітиків, запаси нафти минулого тижня скоротилися приблизно на 900 000 барелів, запаси дистилятів зросли приблизно на 1 млн барелів, а запаси бензину - приблизно на 100 000 барелів.

ОПЕК підтверджує високі прогнози попиту на нафту і бачить стабільне зростання економіки11.09.25, 18:19 • 3919 переглядiв

Юлія Шрамко

