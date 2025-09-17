Нефть подешевела после роста, но геополитическая нестабильность сдерживает падение

$41.180.06
48.660.16
ukenru
Эксклюзив
05:30 • 9312 просмотра
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
02:27 • 10129 просмотра
Силы обороны Украины уничтожают врага: Сырский назвал потери России за 2025 годVideo
16 сентября, 16:50 • 53123 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 78810 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 14:08 • 43217 просмотра
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
16 сентября, 10:17 • 57175 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 81379 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 09:54 • 30422 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 60994 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
16 сентября, 08:08 • 38322 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+15°
1.8м/с
73%
749мм
Популярные новости
Более десяти вражеских БПЛА атакуют Кировоградщину: в городе раздаются взрывы16 сентября, 22:47 • 25106 просмотра
Обвиняемый в убийстве Чарли Кирка оставил записку перед стрельбой: раскрыты детали17 сентября, 01:01 • 8464 просмотра
Под угрозой вся военная логистика россии: "АТЕШ" парализовал железнодорожный узел под екатеринбургомPhoto03:14 • 11577 просмотра
Корабли НАТО провели спецоперацию из-за подозрительного судна РФ у берегов Швеции03:37 • 29341 просмотра
Выборы в Верховную Раду могут состояться уже в ближайшее время - нардеп04:55 • 17764 просмотра
публикации
Готовим запеканку: топ невероятно вкусных рецептовPhoto08:16 • 364 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать16 сентября, 16:50 • 53114 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 78802 просмотра
Враг бьет по логистическим складам. Что известно об ударе шахеда в Киевской области16 сентября, 12:55 • 39319 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 81368 просмотра
Актуальные люди
Кир Стармер
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джеффри Эпштейн
Каш Патель
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Италия
Великобритания
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma16 сентября, 14:15 • 21900 просмотра
На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступлениеVideo16 сентября, 12:26 • 28398 просмотра
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 58701 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 56909 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 61334 просмотра
Актуальное
Financial Times
Шахед-136
Нью-Йорк Таймс
ЧатГПТ
Тесла Модель Y

Нефть подешевела после роста, но геополитическая нестабильность сдерживает падение

Киев • УНН

 • 290 просмотра

Фьючерсы на нефть Brent упали на 0,1% до $68,39 за баррель, а WTI — на 0,1% до $64,4. Это произошло после роста цен на 1% из-за опасений перебоев с поставками из России и ожидания снижения ставки ФРС.

Нефть подешевела после роста, но геополитическая нестабильность сдерживает падение

Цены на нефть немного снизились в среду после роста более чем на 1% на предыдущей сессии. Однако сохраняющаяся геополитическая нестабильность сдерживала движение на рынке, в то время как трейдеры также ожидали снижения процентной ставки Федеральной резервной системой США, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

К 06:30 по Гринвичу (09:30 по Киеву) фьючерсы на нефть марки Brent упали на 8 центов, или на 0,1%, до $68,39 за баррель, тогда как фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate упали на 6 центов, или на 0,1%, до $64,4.

Во время последней торговой сессии цены на нефть выросли более чем на 1% из-за опасений возможных перебоев с поставками из россии.

Сообщалось, что российский нефтепроводный монополист "транснефть" предупредил производителей о возможном сокращении добычи после атак беспилотников на критически важные экспортные порты и НПЗ.

рф близка к сокращению добычи нефти, "транснефть" начала предупреждать производителей - Reuters16.09.25, 16:58 • 2768 просмотров

"Рынок сосредоточен на геополитической волатильности и потенциальных перебоях с поставками из россии. Рыночные колебания по-прежнему поддерживают высокие цены", - заявил Эмрил Джамиль, старший аналитик по нефти в London Stock Exchange Group.

Инвесторы также ожидают результатов заседания ФРС, которое состоится 16-17 сентября. В обсуждении примет участие новый член совета управляющих ФРС Стивен Миран, который находится в отпуске из-за отставки из администрации Трампа, а также Лиза Кук, второй политик, которая по-прежнему сталкивается с попытками президента Дональда Трампа добиться ее отставки.

Ожидается, что в среду центральный банк США снизит процентную ставку на 25 базисных пунктов, что должно стимулировать экономику и повысить спрос на топливо.

"Рынки делают ставку на снижение ставки ФРС на 25 базисных пунктов сегодня вечером, что, по мнению трейдеров, может снизить стоимость заимствований и повысить спрос на топливо", - заявила Приянка Сачдева, старший аналитик рынка Phillip Nova.

Она добавила, что ралли также было обусловлено геополитическими колебаниями и рисками перебоев с поставками, связанными с конфликтами.

"Однако я сохраняю осторожность. Глобальный избыток предложения к концу 2025 года выглядит практически неизбежным, поскольку ОПЕК+ наращивает добычу", - добавил Сачдева.

Аналитик IG Market Тони Сикамор заявил, что внимание рынка будет сосредоточено на том, "сколько членов присоединятся к Стивену Мирану в несогласии со снижением ставки на 50 базисных пунктов", будь то прогноз предполагает два или три снижения на 25 базисных пунктов, и на "тоне главы ФРС Пауэлла во время пресс-конференции".

Любая реакция "покупай на слухах, продавай на фактах" в отношении рисковых активов, включая нефть, будет кратковременной, учитывая возможность дальнейшего снижения ставки на 25 базисных пунктов в октябре и декабре, сказал Сикамор.

Потенциально оптимистичным сигналом для роста являются данные, опубликованные во вторник, которые показали, что запасы нефти и бензина в США на прошлой неделе упали, тогда как запасы дистиллятов выросли, сообщили рыночные источники со ссылкой на данные Американского института нефти.

Запасы нефти сократились на 3,42 млн баррелей, а запасы бензина - на 691 000 баррелей за неделю, закончившуюся 12 сентября, тогда как запасы дистиллятов выросли на 1,91 млн баррелей по сравнению с предыдущей неделей, сообщили источники.

Рынок будет следить за тем, будут ли опубликованные в среду данные Управления энергетической информации США соответствовать этим данным.

Опрос Reuters показал, что, по оценкам аналитиков, запасы нефти на прошлой неделе сократились примерно на 900 000 баррелей, запасы дистиллятов выросли примерно на 1 млн баррелей, а запасы бензина - примерно на 100 000 баррелей.

ОПЕК подтверждает высокие прогнозы спроса на нефть и видит стабильный рост экономики11.09.25, 18:19 • 3919 просмотров

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Федеральная резервная система
ОПЕК
Reuters
Дональд Трамп
Соединённые Штаты