Нефть подешевела после роста, но геополитическая нестабильность сдерживает падение

Цены на нефть немного снизились в среду после роста более чем на 1% на предыдущей сессии. Однако сохраняющаяся геополитическая нестабильность сдерживала движение на рынке, в то время как трейдеры также ожидали снижения процентной ставки Федеральной резервной системой США, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

К 06:30 по Гринвичу (09:30 по Киеву) фьючерсы на нефть марки Brent упали на 8 центов, или на 0,1%, до $68,39 за баррель, тогда как фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate упали на 6 центов, или на 0,1%, до $64,4.

Во время последней торговой сессии цены на нефть выросли более чем на 1% из-за опасений возможных перебоев с поставками из россии.

Сообщалось, что российский нефтепроводный монополист "транснефть" предупредил производителей о возможном сокращении добычи после атак беспилотников на критически важные экспортные порты и НПЗ.

рф близка к сокращению добычи нефти, "транснефть" начала предупреждать производителей - Reuters

"Рынок сосредоточен на геополитической волатильности и потенциальных перебоях с поставками из россии. Рыночные колебания по-прежнему поддерживают высокие цены", - заявил Эмрил Джамиль, старший аналитик по нефти в London Stock Exchange Group.

Инвесторы также ожидают результатов заседания ФРС, которое состоится 16-17 сентября. В обсуждении примет участие новый член совета управляющих ФРС Стивен Миран, который находится в отпуске из-за отставки из администрации Трампа, а также Лиза Кук, второй политик, которая по-прежнему сталкивается с попытками президента Дональда Трампа добиться ее отставки.

Ожидается, что в среду центральный банк США снизит процентную ставку на 25 базисных пунктов, что должно стимулировать экономику и повысить спрос на топливо.

"Рынки делают ставку на снижение ставки ФРС на 25 базисных пунктов сегодня вечером, что, по мнению трейдеров, может снизить стоимость заимствований и повысить спрос на топливо", - заявила Приянка Сачдева, старший аналитик рынка Phillip Nova.

Она добавила, что ралли также было обусловлено геополитическими колебаниями и рисками перебоев с поставками, связанными с конфликтами.

"Однако я сохраняю осторожность. Глобальный избыток предложения к концу 2025 года выглядит практически неизбежным, поскольку ОПЕК+ наращивает добычу", - добавил Сачдева.

Аналитик IG Market Тони Сикамор заявил, что внимание рынка будет сосредоточено на том, "сколько членов присоединятся к Стивену Мирану в несогласии со снижением ставки на 50 базисных пунктов", будь то прогноз предполагает два или три снижения на 25 базисных пунктов, и на "тоне главы ФРС Пауэлла во время пресс-конференции".

Любая реакция "покупай на слухах, продавай на фактах" в отношении рисковых активов, включая нефть, будет кратковременной, учитывая возможность дальнейшего снижения ставки на 25 базисных пунктов в октябре и декабре, сказал Сикамор.

Потенциально оптимистичным сигналом для роста являются данные, опубликованные во вторник, которые показали, что запасы нефти и бензина в США на прошлой неделе упали, тогда как запасы дистиллятов выросли, сообщили рыночные источники со ссылкой на данные Американского института нефти.

Запасы нефти сократились на 3,42 млн баррелей, а запасы бензина - на 691 000 баррелей за неделю, закончившуюся 12 сентября, тогда как запасы дистиллятов выросли на 1,91 млн баррелей по сравнению с предыдущей неделей, сообщили источники.

Рынок будет следить за тем, будут ли опубликованные в среду данные Управления энергетической информации США соответствовать этим данным.

Опрос Reuters показал, что, по оценкам аналитиков, запасы нефти на прошлой неделе сократились примерно на 900 000 баррелей, запасы дистиллятов выросли примерно на 1 млн баррелей, а запасы бензина - примерно на 100 000 баррелей.

ОПЕК подтверждает высокие прогнозы спроса на нефть и видит стабильный рост экономики