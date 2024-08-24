Надання громадянства іноземцям-добровольцям: Зеленський підписав закон
Київ • УНН
Президент України підписав закон про надання громадянства іноземцям, які служать у ЗСУ та інших військових формуваннях. Закон спрощує процедуру отримання громадянства для іноземних добровольців та їхніх сімей.
Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт щодо надання іноземцям, які служать у Збройних силах України, Державній спеціальній службі транспорту або Національній гвардії України, громадянства України. Про це пише УНН із посиланням на картку законопроєкту №9585.
Деталі
"24.08.2024 - повернуто з підписом від Президента України", - ідеться у повідомленні про стан проходження документа.
Закон набере чинності з дня, наступного за днем опублікування, а деякі його положення через 3 місяці.
Доповнення
Відповідно до законопроєкту, проживання на території України на законних підставах передбачається для іноземців, яким продовжено строк перебування на території України в установленому порядку, або мають посвідку на постійне чи тимчасове проживання на території України, або мають військовий квиток. Також зможуть отримати громадянство України іноземці, які проходять чи проходили службу за контрактом у ЗСУ, Державній спеціальній службі транспорту або Національній гвардії України.
Для цього необхідно буде подати декларацію про відмову від іноземного громадянства.
Згідно з законопроєктом, члени сім’ї іноземців, які уклали контракт про проходження служби у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії України, матимуть право на отримання посвідки на тимчасове проживання.
Також передбачається надання дозволів на імміграцію або громадянства України для тих, у кого закінчився строк дії паспорта. Також це стосується іноземців та осіб без громадянства, які захищали Україну.
Планується надати право отримати посвідку на тимчасове проживання членам сімей людей, що уклали контракт у ЗСУ. Громадянам росії та білорусі, які в період з 24 лютого 2020 року набули громадянство України, мають підтвердити припинення попереднього громадянства після припинення воєнного стану.
Люди, які служать у ЗСУ й отримали громадянство України протягом двох років з припинення воєнного стану, мають скласти іспити зі знання Конституції України, історії та підтвердити знання мови.