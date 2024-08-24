Предоставление гражданства иностранцам-добровольцам: Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о предоставлении иностранцам, которые служат в Вооруженных силах Украины, Государственной специальной службе транспорта или Национальной гвардии Украины, гражданства Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на карточку законопроекта №9585.

Детали

«24.08.2024 - возвращено с подписью от Президента Украины», - говорится в сообщении о состоянии прохождения документа.

Закон вступит в силу со дня, следующего за днем опубликования, а некоторые его положения через 3 месяца.

Дополнение

Согласно законопроекту, проживание на территории Украины на законных основаниях предусматривается для иностранцев, которым продлен срок пребывания на территории Украины в установленном порядке, или имеют вид на постоянное или временное проживание на территории Украины, или имеют военный билет. Также иностранцы смогут получить гражданство Украины, которые проходят или проходили службу по контракту в ВСУ, Государственной специальной службе транспорта или Национальной гвардии Украины.

Для этого необходимо будет подать декларацию об отказе от иностранного гражданства.

Согласно законопроекту, члены семьи иностранцев, которые заключили контракт о прохождении службы в Вооруженных Силах Украины, Государственной специальной службе транспорта и Национальной гвардии Украины, будут иметь право на получение вида на жительство.

Также предусматривается предоставление разрешений на иммиграцию или гражданства Украины для тех, у кого закончился срок действия паспорта. Также это касается иностранцев и лиц без гражданства, которые защищали Украину.

Планируется предоставить право получить временный вид на жительство членам семей людей, заключивших контракт в ВСУ. Гражданам России и Беларуси, которые в период с 24 февраля 2020 года приобрели гражданство Украины, должны подтвердить прекращение предыдущего гражданства после прекращения военного положения.

Люди, которые служат в ВСУ и получили гражданство Украины в течение двух лет с прекращения военного положения, должны сдать экзамены по знанию Конституции Украины, истории и подтвердить знание языка.