Надаль в п'ятигодинному фіналі "US Open" переграв росіянина
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Іспанський тенісист Рафаель Надаль став переможцем "US Open-2019". Про це повідомляє УНН із посиланням на Sport.ua.
У фінальному протистоянні Рафаель в п’ятисетовому матчі здолав Данила Медведєва. Росіянин продемонстрував характер і після двох програних партій зумів зрівняти рахунок. Але вирішальний сет залишився за більш досвідченим іспанським тенісистом.
Данило Медведєв — Рафаель Надаль — 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6.
Матч тривав 4 годині 51 хвилину. Друга ракетка світу зробила 5 ейсів, 62 Віннера, 5 подвійних і 46 невимушених помилок і 6 реалізованих брейк-пойнтів з 21, а Данило виконав 14 ейсів, 75 Віннер, 4 подвійні і 57 невимушених помилок і 5 реалізованих брейк-пойнтів з 15.
Надаль виграв свій 19-й титул на турнірах Grand Slam (у Федерера — 20, у Джоковича — 16), для Медведєва це був перший фінал Турніру Великого Шолому.
Таким чином Медведєв підніметься на четверте місце у світовій класифікації, встановивши новий особистий рекорд. Надаль скоротить відставання від Новака Джоковича до 640 очок, але залишиться другим.
У чемпіонській гонці Надаль збільшить відрив від другого місця майже до 2 тисяч очок. Відзначимо також, що “велика трійка” і Медведєв уже забезпечили собі участь на Підсумковому турнірі ATP, який пройде в Лондоні.
Нагадаємо, американська тенісистка Серена Вільямс програла 19-річній канадці Бьянка Андреєску в фіналі Відкритого чемпіонату США (US Open).