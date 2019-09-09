Надаль в пятичасовом финале "US Open" переиграл россиянина
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Испанский теннисист Рафаэль Надаль стал победителем "US Open-2019". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sport.ua.
В финальном противостоянии Рафаэль в пятисетовом матче одолел Даниила Медведева. Россиянин продемонстрировал характер и после двух проигранных партий сумел сравнять счет. Но решающий сет остался за более опытным испанским теннисистом.
Даниил Медведев — Рафаэль Надаль — 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6.
Матч продолжался 4 часа и 51 минуту. Вторая ракетка мира сделала 5 эйсов, 62 виннера, 5 двойных и 46 невынужденных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 21, а Даниил выполнил 14 эйсов, 75 виннеров, 4 двойных и 57 невынужденных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 15.
Надаль выиграл свой 19-й титул на турнирах Grand Slam (у Федерера — 20, у Джоковича — 16), для Медведева это был первый финал турнира Большого Шлема.
Таким образом Медведев поднимется на четвертое место в мировой классификации, установив новый личный рекорд. Надаль сократит отставание от Новака Джоковича в 640 очков, но останется вторым.
В чемпионской гонке Надаль увеличит отрыв от второго места почти до 2 тысяч очков. Отметим также, что “большая тройка” и Медведев уже обеспечили себе участие на Итоговом турнире ATP, который пройдет в Лондоне.
Напомним, американская теннисистка Серена Уильямс проиграла 19-летней канадцы Бьянка Андрееску в финале Открытого чемпионата США (“US Open”).