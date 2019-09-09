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Надаль в пятичасовом финале "US Open" переиграл россиянина

Надаль в пятичасовом финале "US Open" переиграл россиянина

Киев  •  УНН

 • 22296 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Испанский теннисист Рафаэль Надаль стал победителем "US Open-2019". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sport.ua.

В финальном противостоянии Рафаэль в пятисетовом матче одолел Даниила Медведева. Россиянин продемонстрировал характер и после двух проигранных партий сумел сравнять счет. Но решающий сет остался за более опытным испанским теннисистом.

Даниил Медведев — Рафаэль Надаль — 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6.

Матч продолжался 4 часа и 51 минуту. Вторая ракетка мира сделала 5 эйсов, 62 виннера, 5 двойных и 46 невынужденных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 21, а Даниил выполнил 14 эйсов, 75 виннеров, 4 двойных и 57 невынужденных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 15.

Надаль выиграл свой 19-й титул на турнирах Grand Slam (у Федерера — 20, у Джоковича — 16), для Медведева это был первый финал турнира Большого Шлема.

Таким образом Медведев поднимется на четвертое место в мировой классификации, установив новый личный рекорд. Надаль сократит отставание от Новака Джоковича в 640 очков, но останется вторым.

В чемпионской гонке Надаль увеличит отрыв от второго места почти до 2 тысяч очков. Отметим также, что “большая тройка” и Медведев уже обеспечили себе участие на Итоговом турнире ATP, который пройдет в Лондоне.

Напомним, американская теннисистка Серена Уильямс проиграла 19-летней канадцы Бьянка Андрееску в финале Открытого чемпионата США (“US Open”).

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