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Визначився переможець фіналу тенісного турніру "US Open"

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 вересня. УНН. Американська тенісистка Серена Вільямс програла 19-річній канадці Бьянка Андреєску в фіналі Відкритого чемпіонату США (US Open). Змагання проходять на кортах Національного тенісного центру в Нью-Йорку на покритті "хард". Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт турніру.

37-річна американка (8-й номер посіву) програла Андреєску (15) з рахунком 3:6, 5:7.

Андреєску вперше в кар'єрі здобула перемогу в турнірі Великого шолома, до цього її кращим результатом був вихід до другого кола на Australian Open (2019) і "Ролан Гаррос" (2019).

Раніше українська тенісистка Еліна Світоліна програла у півфіналі тенісистці з США Серені Вільямс.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Тенісистка Вільямс оцінила рівень Світоліної у матчі півфіналу "US Open"

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