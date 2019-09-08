Визначився переможець фіналу тенісного турніру "US Open"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Американська тенісистка Серена Вільямс програла 19-річній канадці Бьянка Андреєску в фіналі Відкритого чемпіонату США (US Open). Змагання проходять на кортах Національного тенісного центру в Нью-Йорку на покритті "хард". Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт турніру.
37-річна американка (8-й номер посіву) програла Андреєску (15) з рахунком 3:6, 5:7.
Андреєску вперше в кар'єрі здобула перемогу в турнірі Великого шолома, до цього її кращим результатом був вихід до другого кола на Australian Open (2019) і "Ролан Гаррос" (2019).
Раніше українська тенісистка Еліна Світоліна програла у півфіналі тенісистці з США Серені Вільямс.
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