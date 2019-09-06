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Світоліна вибула з етапу півфіналу “US Open”

Світоліна вибула з етапу півфіналу “US Open”

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. Перша ракетка України Еліна Світоліна вибула з чемпіонату “US Open” США з тенісу, який проходить в Нью-Йорку. У матчі 1/2 фіналу вона програла Серені Вільямс з США. Про це повідомляє УНН із посиланням на офіційний сайт змагань.

Таким чином, американка Серена Вільямс виграла українку Еліну Світоліну в двох сетах - 6:3, 6:1. Матч тривав 1 годину та 10 хвилин.

Півфінал для Світоліни став найбільшим досягненням жіночого турніру “US Open” в історії.

Це повторення кращого досягнення Світоліной на турнірах Великого шолома. У 2019 вона грала в 1/2 фіналу на Wimbledon.

У фіналі турніру Серена Вільямс зіграє з переможницею пари Беліндою Бенчіч (Швейцарія), або Бьянкою Андрееску (Канада).

Нагадаємо, визначились усі півфіналісти чоловічого турніру “US Open”.

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