Світоліна вибула з етапу півфіналу “US Open”
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Перша ракетка України Еліна Світоліна вибула з чемпіонату “US Open” США з тенісу, який проходить в Нью-Йорку. У матчі 1/2 фіналу вона програла Серені Вільямс з США. Про це повідомляє УНН із посиланням на офіційний сайт змагань.
Таким чином, американка Серена Вільямс виграла українку Еліну Світоліну в двох сетах - 6:3, 6:1. Матч тривав 1 годину та 10 хвилин.
Півфінал для Світоліни став найбільшим досягненням жіночого турніру “US Open” в історії.
Це повторення кращого досягнення Світоліной на турнірах Великого шолома. У 2019 вона грала в 1/2 фіналу на Wimbledon.
У фіналі турніру Серена Вільямс зіграє з переможницею пари Беліндою Бенчіч (Швейцарія), або Бьянкою Андрееску (Канада).
Нагадаємо, визначились усі півфіналісти чоловічого турніру “US Open”.