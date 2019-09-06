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Визначились усі півфіналісти чоловічого турніру “US Open”

Визначились усі півфіналісти чоловічого турніру “US Open”

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. За підсумками чвертьфінальних поєдинків чоловічого турніру Відкритого чемпіонату США з тенісу стала відома четвірка кращих тенісистів “US Open”, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.

Спочатку росіянин Данило Медведєв посіяний під 5 номером завдав поразки швейцарцю Стену Ваврінці — 6:7 (6), 3:6, 6:3, 1:6.

Натомість швейцарець Роджер Федерер зазнав фіаско в п’яти сетах від болгарина Грегора Дімітрова — 6:3, 4:6, 6:3, 4:6, 2:6.

Суперником Дімітрова по півфіналу стане саме Медведєв.

Іншу пару півфіналу склали Рафаель Надаль та Матео Берреттіні з Італії. Надаль в трьох сетах розібрався із Дієго Шварцманом, а італієць в п’яти сетах вирвав перемогу над бойфрендом Еліни Світоліної — Гаелем Монфісом.

Додамо, що перший півфінал відбудеться сьогодні о 23:00.

Українські Національні Новини

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