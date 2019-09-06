Определились все полуфиналисты мужского турнира "US Open"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. По итогам четвертьфинальных поединков мужского турнира Открытого чемпионата США по теннису стала известна четверка лучших теннисистов "US Open", сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Сначала россиянин Даниил Медведев посеянный под 5 номером нанес поражение швейцарцу Стену Вавринке — 6:7 (6), 3:6, 6:3, 1:6.
Зато швейцарец Роджер Федерер потерпел фиаско в пяти сетах от болгарина Грегора Димитрова — 6:3, 4:6, 6:3, 4:6, 2:6.
Соперником Димитрова по полуфиналу станет именно Медведев.
Другую пару полуфинала составили Рафаэль Надаль и Матео Берреттини из Италии. Надаль в трех сетах разобрался с Диего Шварцманом, а итальянец в пяти сетах вырвал победу над бойфрендом Элина Свитолина — Гаэлем Монфисом.
Добавим, что первый полуфинал состоится сегодня в 23:00.