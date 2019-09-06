Свитолина выбыла из этапа полуфинала "US Open"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. Первая ракетка Украины Элина Свитолина выбыла из чемпионата "US Open" США по теннису, который проходит в Нью-Йорке. В матче 1/2 финала она проиграла Серене Уильямс из США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт соревнований.
Таким образом, американка Серена Уильямс выиграла украинка Элина Свитолина в двух сетах — 6:3, 6:1. Матч продолжался 1 час и 10 минут.
Полуфинал для Свитолины стал достижением женского турнира “US Open” во всей истории.
Это повторение лучшего достижения Свитолины на турнирах Большого шлема. В 2019 году она играла в 1/2 финала на Wimbledon.
В финале турнира Серена Уильямс сыграет с победительницей пары Бенчич (Швейцария), или Бьянки Андрееску (Канада).
Напомним, определились все полуфиналисты мужского турнира “US Open”.