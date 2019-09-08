Определился победитель финала теннисного турнира "US Open"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 сентября. УНН. Американская теннисистка Серена Уильямс проиграла 19-летней жительнице Канады Бьянке Андрееску в финале Открытого чемпионата США (US Open). Соревнования проходят на кортах Национального теннисного центра в Нью-Йорке на покрытии “хард”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.
37-летняя американка (8-й номер посева) проиграла Андрееску (15) со счетом 3:6, 5:7.
Андрееску впервые в карьере одержала победу в турнире Большого шлема, до этого ее лучшим результатом был выход во второй круг на Australian Open (2019) и “Ролан Гаррос” (2019).
Ранее украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла в полуфинале теннисистке из США Серене Уильямс.
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