Тенісистка Вільямс оцінила рівень Світоліної у матчі півфіналу "US Open"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Переможниця півфінального матчу Відкритого чемпіонату США з тенісу Серена Вільямс, прокоментувала перемогу над українкою Еліно Світоліною, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
Американка вважає, що її рівень тенісу, як і українки був далекий від ідеального.
“Вихід у ще один фінал — це божевілля. Але я меншого і не чекаю. Сьогодні я грала впевнено. Звичайно, я не показала свій кращий теніс. Цікаво, що і Еліна це зазначила. Вона справжній професіонал. Мабуть, вона теж могла зіграти краще. Я знаю, що і сама могла діяти краще. Але тепер я концентруюся на наступній матчі”, — зазначила Вільямс.
Зауважимо, що Вільямс-молодша зіграє з канадкою Бьянкою Андреєску в фіналі “US Open”.