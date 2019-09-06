Теннисистка Уильямс оценила уровень Свитолиной в матче полуфинала "US Open"

Американка считает, что ее уровень тенниса, как и украинки был далек от идеального.

“Выход в еще один финал — это безумие. Но я менее и не жду. Сегодня я играла уверенно. Конечно, я не показала свой лучший теннис. Интересно, что и Елена это отметила. Она настоящий профессионал. Видимо, она тоже могла сыграть лучше. Я знаю, что и сама могла действовать лучше. Но теперь я концентрируюсь на следующей матче”, — отметила Уильямс.

Заметим, что Уильямс-младшая сыграет с канадкой Бьянки Андрееску в финале “US Open”.