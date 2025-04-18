Над Сандрінгемським палацом після візиту Зеленського запроваджено безпольотну зону
Київ • УНН
Обмеження польотів над резиденцією Чарльза III у Сандрінгемі запровадили за запитом безпеки. Причина – виявлення дронів над маєтком короля під час візиту президента Зеленського у березні 2025 року.
Над Сандрінгемським маєтком запроваджено безпольотну зону після того, як британський король Чарльз приймав президента України Володимира Зеленського.
Передає УНН із посиланням на Sky News.
Деталі
В Сандрінгемі, Велика Британія, над маєтком короля Чарльза III було запроваджено обмеження польотів. Це обмеження для захисту "членів королівської сім’ї та інших високопоставлених осіб", було здійснено на прохання Служби безпеки. Рішення про встановлення безпольотної зони пов'язано з тим, що під час візиту українського президента Володимира Зеленського, над резиденцією короля Чарльза були помічені безпілотники.
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Міністр транспорту Гайді Александер підписала наказ, який забороняє літати літакам на висоті нижче 2000 футів (трохи більше 600 метрів) у Сандрінгемі.
З огляду на необхідність безпеки для членів королівської родини та інших високопоставлених гостей, які зупиняються або відвідують Сандрінгем-Хаус, і на запит служб безпеки Управління цивільної авіації та Департамент транспорту погодилися, що польоти поблизу цього місця повинні бути обмежені з міркувань громадської безпеки
Королівські рейси, літаки відвідувачів, а також поліція та екстрені служби звільняються від наказу.
Нагадаємо
УНН передавав, що президент України Володимир Зеленський провів зустріч з королем Великої Британії у Сандрінгемському палаці. Візит відбувся на тлі дипломатичної напруги з США та саміту у Лондоні щодо підтримки України.
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