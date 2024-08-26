Над Дніпропетровщиною прикордонники збили розвідувальний БПЛА
Київ • УНН
Державна прикордонна служба України повідомила про знищення російського розвідувального безпілотника "Zala 421/Merlin" над Дніпропетровською областю. Дрон був збитий прикордонниками та "розлетівся на друзки".
Прикордонники збили російський розвідувальний дрон над Дніпропетровщиною, повідомили у Держприкордонслужбі України, передає УНН.
Розлетівся на друзки. Прикордонники "зняли з неба" над Дніпропетровщиною розвідувальний БпЛА "Zala 421/Merlin"
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