Над Днепропетровской областью пограничники сбили разведывательный БПЛА
Киев • УНН
Государственная пограничная служба Украины сообщила об уничтожении российского разведывательного беспилотника «Zala 421/Merlin» над Днепропетровской областью. Дрон был сбит пограничниками и «разлетелся вдребезги».
Пограничники сбили российский разведывательный дрон над Днепропетровщиной, сообщили в Госпогранслужбе Украины, передает УНН.
Разлетелся вдребезги. Пограничники «сняли с неба» над Днепропетровщиной разведывательный БпЛА «Zala 421/Merlin»
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