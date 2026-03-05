$43.720.26
ЄС підштовхне партнерів покрити дефіцит у 30 млрд євро для України - Bloomberg
12:00 • 1196 перегляди
Більше не битиме "Калібрами" - в СБУ розповіли про ураження фрегата "адмірал ессен"
11:33 • 4416 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
08:05 • 11984 перегляди
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04 • 33970 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
4 березня, 19:36 • 66751 перегляди
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
4 березня, 15:27 • 74531 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
4 березня, 13:52 • 78820 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в Україні
4 березня, 12:44 • 42559 перегляди
СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
4 березня, 09:19 • 39327 перегляди
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
11:33 • 4416 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
4 березня, 15:27 • 74531 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в Україні
4 березня, 13:52 • 78820 перегляди
Над Чорним морем знищено російський Ка-27 - ВМС ЗСУ

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Військово-Морські Сили ЗСУ знищили ворожий корабельний протичовновий вертоліт Ка-27. Це сталося над акваторією Чорного моря.

Над Чорним морем знищено російський Ка-27 - ВМС ЗСУ

Військово-морські сили ЗСУ підтвердили знищення російського вертольота Ка-27 над Чорним морем, про що ВМС ЗС України повідомили у четвер у Telegram, пише УНН.

Силами та засобами Військово-морських сил ЗСУ над акваторією Чорного моря знищено ворожий корабельний протичовновий вертоліт Ка-27. Разом до перемоги! Слава Україні!

- вказали у ВМС ЗСУ.

Доповнення

Генштаб ЗСУ раніше сьогодні підтвердив ураження ворожого ретранслятора пункту управління дронами в тимчасово окупованому Криму, низки логістичних об’єктів і зосередження живої сили ворога противника

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніСвіт
Техніка
Війна в Україні
Військово-морські сили Збройних сил України
Чорне море