Над Чорним морем знищено російський Ка-27 - ВМС ЗСУ
Київ • УНН
Військово-Морські Сили ЗСУ знищили ворожий корабельний протичовновий вертоліт Ка-27. Це сталося над акваторією Чорного моря.
Військово-морські сили ЗСУ підтвердили знищення російського вертольота Ка-27 над Чорним морем, про що ВМС ЗС України повідомили у четвер у Telegram, пише УНН.
Силами та засобами Військово-морських сил ЗСУ над акваторією Чорного моря знищено ворожий корабельний протичовновий вертоліт Ка-27. Разом до перемоги! Слава Україні!
Доповнення
Генштаб ЗСУ раніше сьогодні підтвердив ураження ворожого ретранслятора пункту управління дронами в тимчасово окупованому Криму, низки логістичних об’єктів і зосередження живої сили ворога противника