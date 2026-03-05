Над Черным морем уничтожен российский Ка-27 - ВМС ВСУ

$43.720.26
50.830.37
ukenru
12:11 • 1764 просмотра
ЕС подтолкнет партнеров покрыть дефицит в 30 млрд евро для Украины - Bloomberg
Эксклюзив
12:00 • 3462 просмотра
Больше не будет бить "Калибрами" - в СБУ рассказали о поражении фрегата "адмирал эссен"Photo
Эксклюзив
11:33 • 7976 просмотра
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
08:05 • 12935 просмотра
От цветного попа до сдержанной силы: как изменился стиль Дорофеевой, MONATIK и Тины Кароль с начала войны
4 марта, 20:04 • 35092 просмотра
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
4 марта, 19:36 • 67860 просмотра
Антимонопольный комитет начал проверки АЗС, на которых резко выросли цены на топливо
Эксклюзив
4 марта, 15:27 • 75721 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
4 марта, 13:52 • 79770 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Эксклюзив
4 марта, 12:44 • 42713 просмотра
СБУ и ВСУ поразили морской тральщик "валентин пикуль" и еще два корабля в новороссийске
4 марта, 09:19 • 39438 просмотра
54 обращения получено от украинцев на фоне эскалации на Ближнем Востоке - МИД
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
5м/с
47%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Белый дом объяснил появление сыпи на шее Трампа использованием профилактического крема5 марта, 02:39 • 10264 просмотра
Австралия присоединилась к глобальному альянсу G7 по добыче критически важных минералов5 марта, 04:09 • 15457 просмотра
Правительство Китая приказало нефтеперерабатывающим заводам прекратить экспорт топлива из-за войны в Персидском заливе5 марта, 04:30 • 80612 просмотра
Пентагон идентифицировал погибших солдат в результате атаки иранского дрона в Кувейте5 марта, 04:49 • 8682 просмотра
Команда Януковича пытается усилить влияние на таможню, продвигая Суворова на должность главы ГТС09:41 • 14730 просмотра
публикации
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
11:33 • 7980 просмотра
Команда Януковича пытается усилить влияние на таможню, продвигая Суворова на должность главы ГТС09:41 • 15533 просмотра
Правильная обрезка деревьев - на что обратить внимание, чтобы увеличить урожайPhoto4 марта, 15:53 • 45929 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
4 марта, 15:27 • 75724 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Эксклюзив
4 марта, 13:52 • 79772 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Музыкант
Дональд Трамп
Каролин Ливитт
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Объединенные Арабские Эмираты
Реклама
УНН Lite
Ирина Федишин получила от Зеленского награду "Золотое сердце" за волонтерствоPhoto11:40 • 2096 просмотра
Селена Гомес рассказала, сколько хочет иметь детей с Бенни БланкоVideo4 марта, 15:04 • 24970 просмотра
Элтон Джон показал семейный портрет с мужем и сыновьями: снимок представили в Национальной портретной галерее ЛондонаPhoto4 марта, 12:28 • 41134 просмотра
MamaRika с ребенком оказалась в ловушке в ОАЭ: болезнь и проблемы с эвакуациейPhoto3 марта, 17:13 • 44899 просмотра
Николь Кидман научилась управляться со скальпелем для роли в сериале "Скарпетта"Video3 марта, 14:39 • 51829 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
Financial Times

Над Черным морем уничтожен российский Ка-27 - ВМС ВСУ

Киев • УНН

 • 1282 просмотра

Военно-Морские Силы ВСУ уничтожили вражеский корабельный противолодочный вертолет Ка-27. Это произошло над акваторией Черного моря.

Над Черным морем уничтожен российский Ка-27 - ВМС ВСУ

Военно-морские силы ВСУ подтвердили уничтожение российского вертолета Ка-27 над Черным морем, о чем ВМС ВС Украины сообщили в четверг в Telegram, пишет УНН.

Силами и средствами Военно-морских сил ВСУ над акваторией Черного моря уничтожен вражеский корабельный противолодочный вертолет Ка-27. Вместе к победе! Слава Украине!

- указали в ВМС ВСУ.

Дополнение

Генштаб ВСУ ранее сегодня подтвердил поражение вражеского ретранслятора пункта управления дронами во временно оккупированном Крыму, ряда логистических объектов и сосредоточения живой силы противника

Юлия Шрамко

Война в УкраинеНовости Мира
Техника
Война в Украине
Военно-морские силы Украины
Черное море