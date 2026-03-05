Над Черным морем уничтожен российский Ка-27 - ВМС ВСУ
Киев • УНН
Военно-Морские Силы ВСУ уничтожили вражеский корабельный противолодочный вертолет Ка-27. Это произошло над акваторией Черного моря.
Военно-морские силы ВСУ подтвердили уничтожение российского вертолета Ка-27 над Черным морем, о чем ВМС ВС Украины сообщили в четверг в Telegram, пишет УНН.
Силами и средствами Военно-морских сил ВСУ над акваторией Черного моря уничтожен вражеский корабельный противолодочный вертолет Ка-27. Вместе к победе! Слава Украине!
Дополнение
Генштаб ВСУ ранее сегодня подтвердил поражение вражеского ретранслятора пункта управления дронами во временно оккупированном Крыму, ряда логистических объектов и сосредоточения живой силы противника