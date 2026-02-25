Начальник ГУР заявив, що загроза з боку росії є спільною та ключовою для всієї Європи

$43.260.03
Ексклюзив
13:55 • 4918 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
12:46 • 7106 перегляди
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
12:28 • 10313 перегляди
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Ексклюзив
12:01 • 17407 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
09:16 • 18136 перегляди
Умєров зустрінеться з посланцями США 26 лютого, тристороння зустріч з рф очікується на початку березня - Зеленський
Ексклюзив
09:09 • 22806 перегляди
Помічник чи пастка - як ШІ впливає на критичне мислення та психологію людини
25 лютого, 08:12 • 20789 перегляди
Генпрокурор Кравченко скерував до МКС матеріали про атаки рф на енергетику в Україні
25 лютого, 06:19 • 18634 перегляди
Трамп згадав про Україну у Конгресі: США "дуже наполегливо" працюють над припиненням війни
24 лютого, 18:45 • 22698 перегляди
На Львівщині у ДТП за участі прокурора загинула дитина. Генпрокурор Кравченко взяв справу під особистий контроль
24 лютого, 18:34 • 29237 перегляди
Британія запровадила наймасштабніший за 4 роки пакет санкцій проти російського енергетичного та військового секторів
Популярнi новини
Окупанти карають українців за спробу повернутися на ТОТ - ЦНС25 лютого, 05:31 • 10348 перегляди
Україна отримала попередження адміністрації Трампа щодо ударів по Новоросійську - посол25 лютого, 07:00 • 18190 перегляди
ЄС шукає шляхи обійти Орбана для надання Україні кредиту в 90 млрд євро - Politico09:26 • 18588 перегляди
На Балі розслідують можливе викрадення громадянина України Ігоря Комарова11:07 • 11270 перегляди
В Ірані студентські протести охопили понад 10 університетів і ширяться країною12:05 • 11591 перегляди
Публікації
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
13:55 • 4918 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Ексклюзив
12:01 • 17407 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 44535 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 54597 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 72146 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Борис Пісторіус
Йонас Гахр Сторе
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Норвегія
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Велика Британія
УНН Lite
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 18078 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 21707 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto24 лютого, 14:59 • 24097 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto24 лютого, 12:26 • 28448 перегляди
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 36797 перегляди
Начальник ГУР заявив, що загроза з боку росії є спільною та ключовою для всієї Європи

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Начальник ГУР МО України Олег Іващенко та його заступник Вадим Скібіцький зустрілися з делегатами ПАРЄ. Вони поінформували про ситуацію на фронті та плани Москви щодо нарощування військового потенціалу, а також гібридної агресії проти Європи.

Начальник ГУР заявив, що загроза з боку росії є спільною та ключовою для всієї Європи

Начальник ГУР МО України та його заступник, генерал-майор Вадим Скібіцький, провели зустріч із делегатами Парламентської асамблеї Ради Європи — одного з двох головних статутних органів Ради Європи. Поінформували європейських партнерів про актуальну ситуацію на фронті та плани москви щодо нарощування військового потенціалу агресора, передає УНН із посиланням на Головне управління розвідки.

Загроза з боку росії є спільною та ключовою для всієї Європи 

— зазначив начальник ГУР МО України Олег Іващенко.

У ГУР додали, що кремль має намір посилювати проєкцію сили на Європу. Серед основних напрямів — продовження гібридної агресії проти європейських держав, підрив демократичних цінностей та спроби зменшити обсяги військової допомоги Україні шляхом залякування європейців.

Представники ГУР МО України відповіли на запитання дипломатів і наголосили: військова та економічна підтримка України з боку ЄС — це найкраща інвестиція в безпеку всієї Європи.

Під Запоріжжям бійці ГУР знищили штурмові групи та перерізали логістику росіян25.02.26, 13:49 • 2962 перегляди

Додамо

Олег Іващенко та Вадим Скібіцький також продовжують роботу у складі делегації України для участі в переговорному процесі зі Сполученими Штатами Америки та іншими міжнародними партнерами України, а також із представниками російської федерації щодо досягнення справедливого і сталого миру, резюмували у ГУР.

У ГУР розкрили понад 30 підприємств "Калашнікова", які досі уникали санкцій16.02.26, 17:05 • 4073 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика