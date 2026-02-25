Начальник ГУР заявив, що загроза з боку росії є спільною та ключовою для всієї Європи
Начальник ГУР МО України Олег Іващенко та його заступник Вадим Скібіцький зустрілися з делегатами ПАРЄ. Вони поінформували про ситуацію на фронті та плани Москви щодо нарощування військового потенціалу, а також гібридної агресії проти Європи.
Начальник ГУР МО України та його заступник, генерал-майор Вадим Скібіцький, провели зустріч із делегатами Парламентської асамблеї Ради Європи — одного з двох головних статутних органів Ради Європи. Поінформували європейських партнерів про актуальну ситуацію на фронті та плани москви щодо нарощування військового потенціалу агресора, передає УНН із посиланням на Головне управління розвідки.
Загроза з боку росії є спільною та ключовою для всієї Європи
У ГУР додали, що кремль має намір посилювати проєкцію сили на Європу. Серед основних напрямів — продовження гібридної агресії проти європейських держав, підрив демократичних цінностей та спроби зменшити обсяги військової допомоги Україні шляхом залякування європейців.
Представники ГУР МО України відповіли на запитання дипломатів і наголосили: військова та економічна підтримка України з боку ЄС — це найкраща інвестиція в безпеку всієї Європи.
Олег Іващенко та Вадим Скібіцький також продовжують роботу у складі делегації України для участі в переговорному процесі зі Сполученими Штатами Америки та іншими міжнародними партнерами України, а також із представниками російської федерації щодо досягнення справедливого і сталого миру, резюмували у ГУР.
